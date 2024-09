Nagy változás a Tippmixnél: ennek rengeteg magyar örülhet, ilyen még nem volt

Szeptember 17-én elrajtol a labdarúgó Bajnokok Ligája új szezonja megújított lebonyolítással és most először 36 csapattal a főtáblán. Az új rendszer szerint most minden együttes egy tabellán kap helyet, és az ott elért helyezés függvényében alakul ki a kieséses szakasz mezőnye. Így az elsőtől az utolsó fordulóig nagy izgalmak várhatóak, a Tippmixprón pedig egy vadonatúj funkció, a kétgólos előnynél elérhető korai kifizetés várja a fogadókat.

A 36 főtáblás csapat mindegyike legalább nyolc mérkőzéssel számolhat a megújult Bajnokok Ligájában, és nagy változás, hogy nincsenek ismétlődő párharcok, minden együttes nyolc különböző ellenféllel csap össze – a csapatokat a sorsolás előtt négy különböző erősségű kalapba sorolták, és minden résztvevő két-két ellenfelet kapott onnan. Bár a 36 csapatból 24 jut tovább az egyenes kieséses szakaszba, egyáltalán nem mindegy, hogy ki hol végez az összesített tabellán: az első nyolc helyezett közvetlenül a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyen végző csapatokra viszont egy plusz oda-visszavágós kör vár a rájátszásban, és csak az onnan továbbjutók lépnek a legjobb 16 közé, ahonnan kezdve az eddig megszokott módon folytatódnak a küzdelmek. Szintén fontos kitétel, hogy a tabella utolsó 12 helyezettje nem vigasztalódhat az Európa Ligával sem, számukra véget ér a nemzetközi kupaszereplés a szezonban.

2024-ben összesen hat fordulóra kerül sor a főtáblán, de ezúttal a jövő év januárjában sem lesz megállás a BL-ben, ugyanis akkor rendezik az utolsó két kört, majd februárban már indul is az egyenes kieséses szakasz. Minden eddiginél több BL-meccsre lehet tehát készülni – és fogadni is – ebben a kiírásban, ráadásul a Tippmixprón a vadonatúj korai kifizetés funkció is elérhető a meccsekre. A korai kifizetéssel akkor is nyertes lesz az „1X2 – Rendes játékidő” piacon megtett fogadás, ha a győztesnek tippelt csapat a mérkőzés rendes játékidejében bármikor kétgólos előnybe (2-0, 3-1, 4-2 stb.) kerül – függetlenül attól, hogy később mi lesz a végeredmény!

A labdarúgó Bajnokok Ligája hosszú évek óta az egyik legnépszerűbb sorozat fogadóink körében, ráadásul az új lebonyolítás még érdekesebbé, izgalmasabbá teheti az eseményeket

– mondta a Szerencsejáték Zrt- sportfogadási vezetője. Horváth Zoltán hozzátette: ennek megfelelően a BL-meccsekre is elérhetővé tettük a Tippmixprón a korai kifizetés funkciót, amivel a korábbiaknál egyszerűbben lehet nyereményt elérni, hiszen bizonyos esetekben a hazai, a döntetlen és a vendég kimenetelből egyszerre több, vagy akár mindhárom nyertes lehet. Készülünk a már eddig is népszerű Oddsrakéta ajánlatunkkal is, amivel egy-egy mérkőzés meghatározott kimenetelére kínálunk jelentősen megemelt oddsot, továbbra is elérhető a legalább 4-es kötésben megjátszott fogadásoknál a lehetséges nyereményt megnövelő Oddspiramis, és persze a Tippmixprón és a Tippmixen is hangsúlyos részét fogják képezni a BL-meccsek a Szuper odds kínálatunknak.

Ezen a héten rendkívüli módon kedden, szerdán és csütörtökön is rendeznek BL-meccseket, Szoboszlai Dominikék már rögtön az első napon a Milan otthonában szerepelnek, szerdán pedig sor kerül a 2023-as döntő „visszavágójára” is, amikor a Manchester City az Internazionalét fogadja. Az oddsok alapján egyébként a Manchester City most is a legesélyesebbnek számít a végső győzelemre, megelőzve a címvédő Real Madridot, valamint az Arsenalt, a Bayern Münchent, a Barcelonát és a Liverpoolt is.