Így tette tönkre tömegek szórakozását a kánikula: már ők is féltek kimozdulni a brutális melegben

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. idén új tendenciával szembesült a hőségriadók miatt. Míg korábban a forró nyári napokon a fürdők zsúfolásig teltek, idén a rendkívüli hőség napjain a látogatók száma elmaradt a várttól – hangzott el az InfoRádióban.

Az emberek a 37-40 fokos kánikulában már inkább elkerülték a strandokat, és a mérsékeltebb, 29-30 fokos napokat választották fürdőzésre, amikor a vendégforgalom ismét kiemelkedően magas volt. Bár az időjárás szeszélyei miatt vegyes eredmények születtek, a nyári szezon összességében jól alakult, és a tervezett célokat is túlteljesítették - mondta el a rádióban a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója, Borosné Szűts Ildikó.

A fürdőkben több jelentős fejlesztés is zajlott a nyár folyamán. A Palatinus strandon például nagy várakozás után sikerült megjavítani a hullámgépet, amely a strand egyik legikonikusabb szolgáltatása. Emellett a Pesterzsébeti fürdőben új külső büfé épült, és több történelmi fürdőben is szükséges felújításokat végeztek. A Lukács fürdőben például a harmadik zuhanyegység renoválása folyik, míg a Széchenyi fürdő termálrészlegének és szaunavilágának jelentős része már megújult, és a munkák folytatódnak a következő hónapokban is.

A Dandár fürdő felújításával azonban komoly problémák adódtak. A tervek szerint a rekonstrukció június 15-én kezdődött volna, ám a statikusok a közel 100 éves födémszerkezetben súlyos hibákat észleltek, ami miatt a munkálatokat el kellett halasztani. Jelenleg is zajlanak a vizsgálatok, hogy milyen műszaki megoldásokkal lehet folytatni a felújítást. A fürdő várhatóan néhány hónapos késéssel nyithat újra, bár pontos időpontot egyelőre nem lehet biztosan mondani.

Címlapfotó: MTI/Balogh Zoltán