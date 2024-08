Párizs 2024: kenu kettesben döntőbe, tekvondóban negyeddöntőbe jutottak tovább a magyarok

A tekvondós Márton Viviana kiélezett mérkőzésen 2-1-re legyőzte elefántcsontparti riválisát a legjobb 16 között és bejutott a negyeddöntőbe a párizsi olimpia 67 kilogrammos súlycsoportjában. Sikert arattunk kenuban is, középfutamában a második helyen végzett a Kiss Ágnes, Nagy Bianka duó a kenu kettesek 500 méteres versenyében, ezzel bejutott a két óra múlva sorra kerülő döntőbe a párizsi olimpián.

Az UTE 18 éves versenyzőjére a nyolcaddöntőben nehéz feladat várt, ugyanis a negyedik olimpiáján szereplő, három éve Tokióban és 2016-ban Rio de Janeiróban egyaránt bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbival hozta össze a sorsolás.

A magyar tinédzser önbizalommal telve lépett a Grand Palais küzdőterére és remekül, egy kétpontos testrúgással kezdett esélyesebb riválisa ellen. A folytatásban az afrikai sportoló igyekezett támadni, de Márton kiválóan tartotta a távolságot és jól hárította ellenfele rúgásait. A menet közepén egy intéssel ugyan 2-1-re szépített Gbagbi, azonban Márton a folytatásban is remekül állt a lábán, majd forgásból gyönyörű testrúgást mutatott be, amivel 6-1-re növelte az előnyét, a szakasz hajrájában pedig két intés is belefért a részsikerhez (6-3).

A második menetben az elefántcsontparti tekvondós feljavult, s ugyan az első percben nem láthatott a Grand Palais teltházas közönsége értékelhető akciót, a másodikban viszont Gbagbi testrúgásokkal 6-0-ra elhúzott és ezzel egyenlített.

A mindent eldöntő két perc elején érezhető volt a feszültség mindkét sportolóban, minden indítás előtt sokat vártak, méregették egymást és közel egy percig kevés okot adtak a többezres nézőseregnek a felhördülésre. A menet közepén aztán Márton alapállásváltás után szemet gyönyörködtető fejrúgást mutatott be, a folytatásban pedig jól gazdálkodott hárompontos előnyével, a lefújásig Gbagbinak csupán egy testre elhelyezett rúgása volt pontos, a fordításhoz azonban ez kevés volt, Márton így 3-2-re nyerte a menetet és 2-1-re a meccset.

Igazából mindegyik menetben ott kellett lenni mentálisan, nem volt szabad hibázni. Végül úgy tűnik jól bírtam, jobban mint ő" - nyilatkozta Márton Viviana, aki a negyeddöntőben 14.30-tól az amerikai Kristina Teachouttal mérkőzik. - "Még nem mérkőztem vele, de oda fogok állni keményen.

Magyar sikerek születtek kenu kettesben is a sportági versenyek negyedik, utolsó előtti napján - melyen négy döntő szerepel a programban - a korábbiaknál jóval élénkebb, enyhén jobbos hátszél fogadta a versenyzőket a vaires-sur-marne-i vizes központban, melynek lelátói ezúttal is megteltek.

Az első szám, a női kenu párosok két középfutama 23 fokos hőmérsékletben kezdődött. A magyar egység a második futamba került, négy hajóval küzdött, melyek közül egyet kellett megelőznie.

A szegedi páros mindkét tagja ötkarikás újonc, de júniusban együtt Európa-bajnokságot nyertek, és Franciaországba is az éremszerzés reményében érkeztek. Kedden délelőtt harmadik hellyel nyitottak, majd délután megnyerték a reményfutamukat.

A középfutamban nem ők jöttek el a legjobban a rajtból, de aztán összeállt a mezőny, négy hajó kis különbséggel haladt együtt, a franciák szakadtak le némileg. A magyarok a felénél harmadikak voltak, a végére pedig feljöttek a második helyre, alig lemaradva a vb-3. kanadai párostól. A döntőt még ma, 12.50-kor rendezik.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Kovács Tamás, MTI/MTVA