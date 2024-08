Olimpia 2024 Párizs: itt a friss magyar éremtáblázat - 3 arany, 3 ezüst, 2 bronz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Túl vagyunk a 2024-es párizsi olimpia szuperhétvégéjén, amelyen sok magyar sportoló is a csúcsra ért. A Pénzcentrumon természetesen követjük is élőben a magyar vonatkozású versenyeket, és most mutatjuk a friss magyar éremtáblázatot és az olimpiai pontszerzőket (az első hat között végzettek) is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! ARANY: Kós Hubert (úszás, 200 m hát)

Férfi párbajtőrcsapat (Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid)

Milák Kristóf (úszás, 100 m pillangó) EZÜST: Milák Kristóf (úszás, 200 m pillangó)

Férfi kardcsapat (Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Rabb Krisztián)

Halász Bence (kalapácsvetés) BRONZ: Muhari Eszter (párbajtőr, egyéni)

Major Veronika (sportpisztoly) EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő összegekkel tömi ki a magyar állam az olimpikonok zsebét: többé már dolgozniuk sem kell? Hazánkban még az olimpiai nyolcadik helyezett is több mint 3 millió forintos díjazásban részesül. 4. hely: Andrásfi Tibor (párbajtőr, egyéni)

Németh Nándor (úszás, 100 m gyors)

Valter Attila (országúti kerékpár, mezőnyverseny)

Vas Blanka (országúti kerékpár, mezőnyverseny)

Betlehem Dávid (úszás, 1500 méter gyors) 5. hely: Pupp Réka (cselgáncs, 52 kg)

Kovács Richárd (ökölvívás, 63,5 kg)

Hámori Luca (ökölvívás, 66 kg) 6. hely: női 4x200 m gyorsváltó (úszás, Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna)

női kardcsapat (Márton Anna, Szűcs Luca, Pusztai Liza, Battai Sugár)

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK