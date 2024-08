Olimpia 2024 Párizs: itt a szuperhétvége teljes programja, rengeteg magyar olimpikonért izgulhatunk

A 2024-es párizsi olimpia előttünk álló hétvégéjén a nézők 256 sporteseményt tekinthetnek meg, ami összesen 633 óra lenyűgöző élő közvetítést jelent, 14 sportágban 46 aranyérem kerül kiosztásra. Többek között a hétvégén lesz Hámori Luca várva várt nyolcaddöntős box meccse és Milák Kristóf 100 méteres pillangó úszása is.

Elképesztő számokat produlál a Párizs 2024 a Warner Bros. Discovery felületein. Európa szerte már több mint 100 millió ember (!!!) kapcsolódott be az olimpiai eseményekbe az lineáris, streaming és webes felületen. Július 31-ig pedig már a 2,2 milliárd percet (!!!) streameltek a sport rajongó nézők, ami 6x annyi idő, mint a Tokió 2020 azonos ideje alatt - közölte a Max.

Felhívták a Pénzcentrum figyelmét arra, hogy augusztus 3-án és 4-én olimpiai éremözön várható, mivel 46 arany talál gazdára. A szolgáltató szerint az olimpiai szuperhétvége legfontosabb kérdései - a magyar sportolók eredményein túl természetesen - a következő lesznek:

Noah Lyles lesz a világ leggyorsabb embere a férfi 100 méteres síkfutáson?

Ki lesz salak királya és királynője a férfi és női egyéni tenisz döntőkben?

Újabb Mathieu van der Poel-mesterkurzusnak leszünk tanúi a férfi országúti versenyen?

Az alábbiakban pedig mutatjuk az augusztus 3-i hétvége éremmenetrendjét, benne vastaggal jelölve a magyar érdekeltségeket:

Olimpia 2024 Párizs: hétvégi (aug. 3-4.) éremmenetrend (vastaggal jelölve a magyar érdekeltségek)

Augusztus 4.: Olimpiai Odüsszeia

A párizsi 2024-es utazásunk figyelemre méltó és emlékezetes volt, és még csak most kezdődött. Az augusztus 4-e hagyományosan különleges nap az olimpiák történetében és most ez a hétvége is epikusnak ígérkezik. Az idei olimpia középső hétvégéje biztosítja a legtöbb élő közvetítést és programot

mondta el Scott Young, a WBD Sports Europe tartalmi, gyártási és üzleti műveletekért felelős csoportvezetője.



Augusztus 4-e különleges nap az olimpiák történetében, hiszen több alkalommal is sporttörténelmi események zajlottak a játékok ezen napján. Ennek a dátumnak a megünneplésére a Warner Bros. Discovery egy vadonatúj, 60 perces dokumentumfilmet készített Augusztus 4.: Olimpiai Odüsszeia címmel, amely rengeteg archív anyagot felhasználva emeli ki egy olyan nap jelentőségét, amely hatalmas jelentőséggel bír. Exkluzív interjúkat tartalmaz Stuart Owen Rankinnel (Jesse Owens unokája); Sky Brownnal (a 2020-as tokiói olimpiai bronzérmese); Marie-José Péreckel (francia háromszoros olimpiai aranyérmes), és már elérhető a Maxon.