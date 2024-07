Olimpia 2024: egy magyar vívó biztos nem juthat tovább koradélután, Márton Anna, Pusztai Liza és Szűcs Luca is a legjobb 16 között

Márton Anna, Pusztai Liza és Szűcs Luca is a legjobb 16 közé jutott a női kardozók hétfői olimpiai versenyében. Márton Anna és Pusztai Liza egymás ellen mérkőzik koradélután, Szűcs Lucára bolgár vagy japán ellenfél vár a következő körben.

Harmadikként Márton Anna is biztosította helyét a legjobb 16 között a női kardozók hétfői olimpiai versenyében. A venezuelai Katherine Paredes Torres magabiztos búcsúztatása után jóval erősebb ellenfél várt a csapatban világbajnok, egyéniben három éve olimpiai negyedik helyezett magyar vívóra. A világranglistán negyedik spanyol Lucia Martin Portuguest kellett legyőznie, és ezt magabiztos produkcióval meg is tette: 15-8-ra nyert.

Döcögve indult a mérkőzés, Márton Anna eleinte sokat vitatkozott a bíróval, piros lapot kapott és ezzel együtt pont járt ellenfelének. A magyar vívó ettől csak még agresszívabban támadott, míg a spanyol közbevágásokkal próbálkozott. A Martin Portuguesnél egy fejjel magasabb Márton taktikája jobban érvényesült, 8-5-ös vezetéssel mehetett pihenőre.

A folytatásban már nem változott a helyzet, gyorsan 13-6 lett az eredmény, végül Márton hét tus különbséggel nyerte az asszót. Ellenfele a 16 között Pusztai Liza lesz 14.30-kor.

Pusztai Liza jó kezdés után, küzdelmes mérkőzésen jutott tovább, a júniusi Európa-bajnokságon ezüstérmes magyar vívó az olasz Michela Battistonnal csapott össze, akit az Eb-n a negyeddöntőben két tussal legyőzött. Most három találatnyi lett a különbség, pedig akár több is lehetett volna, legalábbis a kezdés alapján. Pusztai ellenállhatatlan volt, 8-1-re elhúzott, de aztán némileg elbizonytalanodott, ellenfele pedig 10-9-re felzárkózott. A vége megint jól alakult magyar szempontból, pedig még 13-12-nél is izgulni kellett. Az utolsó két tust a magyar vívó adta.

Szűcs Luca fordulatos mérkőzésen szintén a legjobb 16 közé jutott a női kardozók hétfői olimpiai versenyében. A csapatban kétszeres világbajnok magyar vívó azzal a Martina Criscióval találkozott a 32 között, aki szintén csapatban érte el eddigi legnagyobb sikerét, amikor tagja volt a 2017-es vb-n aranyérmes olasz válogatottnak. Szűcs Luca remekül kezdett, gyorsan 3-0-s előnyre tett szert, Criscio viszont ugyanilyen gyorsan átvette a vezetést. A magyar vívó szerelésigazítással próbálta megtörni ellenfele lendületét, de ez nem sikerült, Criscio ekkor továbbra is pontosabban és ledületesebben vívott, 7-4-re elhúzott. Szűcs innentől kezdeményezőbben lépett fel, majd szép közbevágásokkal átvette a vezetést (8-7).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pihenő után Szűcs két találatot is vitatott, amikor a bíró szerint az olasz lépett fel támadólag, így ő kapta a pontot. Ez nem zökkentette ki a magyar kardozót, 10-10 után három tiszta tus következett. Most Criscio próbált időt nyerni azzal, hogy levette a sisakját, de ez sem segített rajta, Szűcs Luca biztosan vitte be a következő két találatot, majd boldog sikítással nyugtázta az eredményt. A következő körben a bolgár Joana Ilievával vagy a japán Takasima Riszával mérkőzik a negyeddöntőért 14.30-kor.

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA