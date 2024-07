Kirándulók, figyelem! Ismét látogatható a népszerű szakadék, ezt kell tudni róla

Több mint két hónap után újra mehetnek a kirándulok a Rám-szakadékhoz, de azért az odafigyelés még mindig erősen indokolt.

A közkedvelt Rám-szakadékot sziklaomlás veszélye miatt a Pilisi Parkerdő Zrt. még április végén ideiglenesen lezárta, majd geológiai és statikai vizsgálatot végeztetett. A vizsgálatok eredménye alapján Budapest környékének leglátogatottabb természetes turisztikai attrakciója július 18-tól újra látogatható lesz, azonban a fokozottan védett szurdok geológiai tulajdonságai miatti nagyobb kockázattal itt minden túrázónak számolni kell.

Mostani közleményükben azt írják: a Rám-szakadék egy vulkáni eredetű szurdokvölgy, összeszűkülő sziklafalai olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is. Mélysége több helyen meghaladja a 35 métert, míg szélessége helyenként a 3 métert sem éri el. A sziklamederben állandóan csörgedezik a víz, amely hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzadhat. A szurdokban összességében 112 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrázóknak. Természeti adottságai miatt egyike a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak, ahol akár kőgurulás, sziklaomlás is előfordulhat, ezért a Pilisi Parkerdő eddig is minden lehetséges csatornán és módon jelezte: a Rám-szakadékot mindenki csak saját felelősségére látogathatja!

A folyamatosan növekvő látogatószám miatti emberi terhelés, a klímaváltozás miatti hosszú, aszályos időszakok és a rendkívül nagy mennyiségű csapadékkal járó esőzések váltakozása a Rám-szakadék kőfalainak állékonyságára is negatívan hat, ezért a legutóbbi omlást követően a Pilisi Parkerdő úgy döntött, hogy a látogatók biztonsága érdekében a helyszínt a teljes körű geológiai és statikai vizsgálatok elvégzéséig és kiértékeléséig ideiglenesen lezárja.

A vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy felelősséggel és bizonyossággal egyik sziklafalról sem állítható, hogy ott a kőhullás és omlás lehetősége kizárt. Ugyancsak kiszámíthatatlanná teszik a kőzettömegek viselkedését az azokat átjáró törési síkok, azonban az omlások várható idejét nem lehet megjósolni. A Pilisi Parkerdő az eredmények alapján arra a megállapításra jutott, hogy a Rám-szakadék a természeti jellegét megváltoztató, nagymértékű és jelentős költségekkel járó beavatkozás nélkül nem tehető teljesen biztonságossá. Ugyanakkor az ilyen mértékű beavatkozások (betonozás, acélhálóval történő borítás) éppen a szurdok természeti értékét és szépségét károsítanák.

A Rám-szakadék teljes átvizsgálása alapján a Pilisi Parkerdő az ösvény lehető legbiztonságosabb nyomvonalának kijelölése és kiépítése érdekében a kirándulók feje fölé nyúló szikláknál új, elkerülő nyomvonalat és lépcsőt hozott létre. Emellett a sziklafal állékonyságát rontó gyökereket és faegyedeket eltávolította, továbbá az útvonal legkritikusabb szakaszait minden tavasszal szakértőkkel végigvizsgáltatja.

A parkerdő szakemberei a szurdokvölgy 4 olyan helyszínén, ahol stabil térerő áll rendelkezésre, segélyhívó pontokat alakítottak ki. Az SOS pontokon található információk segítségével gyorsabbá és egyszerűbbé válik a bajba jutott turisták tartózkodási helyének azonosítása, mely gyorsabb mentést

tesz lehetővé. Az erdészeti társaság emellett fenntartja a Rám-szakadék turistaútján az egyirányú forgalmat, így azon kizárólag alulról felfelé, azaz Dömös felől Dobogókő irányába lehet csak haladni. A szurdoknál és a Rám-szakadék fogadóépületénél továbbá új, a Magyar Természetjáró Szövetséggel közösen kialakított, többnyelvű, a megértést piktogramokkal segítő tájékoztató táblákat is kihelyeztek.

A tájékoztatás lényege, hogy a Rám-szakadék továbbra is látogatható, azonban természeti képződményről, nem pedig emberi építményről van szó, amely bármikor okozhat meglepetéseket. A látogatásával járó veszélyekkel és kockázatokkal mindenkinek tisztában kell lennie, s azokért a felelősséget magának kell vállalnia.