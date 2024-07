Vaskos csekket kapnak most ezek a magyar zenészek: nem csoda, a csapból is ez folyik

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) feldolgozta több mint 160 millió tavaly Magyarországon elhangzott zeneszám adatait és ezzel lezárta az idei jogdíjfelosztást, amely kiterjed a rádiós, televíziós sugárzási jogdíjakra, a háttérzenei jogdíjakra, a külföldi jogkezelőktől beszedett díjakra, valamint a meghosszabbított védelmi idejű hangfelvételek előadóit illető kiegészítő díjazásra. Eredménye: több mint 1,5 milliárd forint jogdíj kilencvenezernél több magyar és külföldi zenész számára. Csaknem hetven előadó jogdíja meghaladta az egymillió forintot.

Csaknem hetven előadó jogdíja meghaladta az egymillió forintot.

1,3 milliárd forint rádiós jogdíj

Az EJI 10 milliónál is több rádiós, illetve televízió elhangzás adatát feldolgozva osztott fel 1,3 milliárd forint jogdíjat, annyit, mint a megelőző évben. Az idén a korábbinál több, minegy 67 ezer magyar és külföldi zenész részesült jogdíjban. A jogdíjfelosztás során több mint 600 ezer különböző felvételt azonosítottak be az EJI munkatársai.

Háttérzene: magyar előadó a TOP 10-ben

A zenét felhasználó boltok, vendéglátó- és szálláshelyek által megfizetett jogdíjat az EJI idén a korábbiaknál lényegesen több, 150 milliónál is több elhangzás feldolgozása alapján osztotta fel. Volt olyan felvétel, amelyet hatvanezer alkalommal szólaltattak meg üzletek és szálláshelyek. A bolti zenék között a magyar felvételek aránya nem éri el a tíz százalékot, de a tíz legmagasabb összegű jogdíjban részesülő előadó között idén is volt magyar.

Továbbra is népszerű a retro

A jogdíjfelosztás eredményeként azok az előadók is hozzájutnak jogdíjukhoz, akiknek szereplését évtizedekkel ezelőtt rögzítette a közmédia vagy az állami hanglemezgyár. Ezeket a felvételeket az MTVA és a Fotexnet ma is intenzíven hasznosítja. Az érintettek között az EJI idén 200 millió forintnál is többet osztott fel. A járandóságból jelentős arányban részesülnek a már nem aktív előadóművészek, akiknek felvételeit ma is szívesen hallgatja a közönség. A rádiós ismétlési jogdíjban a közmédia által készített felvételek előadói részesülnek, míg a hangfelvételek kiegészítő díjazása az 50 évnél régebbi felvételek előadóművészeire terjed ki.