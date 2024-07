Megválasztották az Ország Sörét: egy egyszerű IPA nyert

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Lezárult az országos szavazás, és a több ezer sörrajongó voksai alapján megalkotott receptből már el is készült az Ország Söre, egy különleges komlóválogatással lefőzött New England IPA, amelyet július 4-től bárki megkóstolhat. Az Ország Kisüzemi Sörfőzdéje címet újra a Brew Your Mind érdemelte ki.

Legyen világos, kiegyensúlyozott ízvilágú, de ne tartalmazzon sem egzotikus, sem akár idehaza is megtermő gyümölcsöt – a legtöbben ezekre a tulajdonságokra voksoltak a 2024-es Ország Söre online szavazáson, ahol e jellemzők mellett, a választható sörtípusok között, az IPA lett befutó, maga mögé utasítva a lágert, a búzát, a stoutot, valamint a savanyú változatokat is. E kívánságok, vagyis az eredmények összegzése alapján így egy új, különleges komlóválogatással készülő New England IPA receptjét alkották meg a kezdeményezést tavaly elindító és szervező Beerselection, valamint a törökszentmiklósi Ugar Sörfőzde szakértői. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! „A szavazatoknak megfelelően idén egy nem túl édes, nem túl keserű IPA-t kellett főznünk, ezért egy New England IPA mellett döntöttünk, hiszen a sörrajongók által favorizált jellemzők a legjobban e típusban testesíthetők meg. A tökéletes eredmény érdekében az idei Ország Söréhez hazánk egyik leginnovatívabb sörfőzdéjével, az Ugarral közösen választottuk ki a kisüzemi színtér legfrissebb, legfelkapottabb komlóit: a Motueka, Idaho 7, Mosaic és El Dorado négyesfogatnak köszönhetően trópusi gyümölcsökben gazdag ízvilág lett a végeredmény, visszafogott édesség mellett” – mondta Bárkai Péter, Beerselection Kft. ügyvezetője. A 6 százalékos alkoholtartalmú sörből a tavalyi induló mennyiséghez képest kétszer annyit készített az Ugar Sörfőzde azért, hogy minél több helyen lehessen megkóstolni az újdonságot, akár dobozos, akár csapolt formában. Az új főzet a Beerselectionnél debütált, ezt követően pedig számos helyen kerül csapra. A közeljövőben biztosan felkerül a KEG Sörművház, a Mixát Udvar, a Wunder Sörművek, a Ganz Söröző és a Jégkert itallapjára, a lelőhelyek folyamatosan frissülő listája pedig az azorszagsore.hu oldalon érhető el. „Mivel az idén a múlt évihez képest országszerte jóval több kocsmában lesz csapon az Ország Söre, arra számítunk, hogy felülmúljuk a tavalyi eredményünket. Ez azt jelenti, hogy ismét legalább három körben főzetjük majd le a sört, ezen felül pedig annyiszor, hogy a jövő évi szavazásig folyamatosan elérhető maradjon. Hosszabb távon az a célunk, hogy az Ország Söre egész évben kapható legyen, és akár a nagyobb üzletláncok is beemeljék kínálatukba” – fogalmazott Bárkai Péter. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A közönség a sörös szavazás mellett az azorszagsore.hu oldalon kiválaszthatta kedvenc kisüzemi sörfőzdéjét is, értékelve annak elmúlt évi teljesítményét. A voksok alapján – a tavalyihoz hasonlóan – a szekszárdi Brew Your Mind sörfőzde érdemelte ki az elismerést, amely így egy újabb éven át viselheti Az Ország Kisüzemi Főzdéje megtisztelő címet.

Címlapkép: Getty Images

