Euro 2024: brutális számolgatás indult, így juthat csak tovább a magyar válogatott

Még mindig a körmét kell rágnia mindenkinek, aki a magyar válogatott továbbjutásáért szurkol.

Már napok óta a körmét rágja mindenki, aki otthonában azért szurkol, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak ne a csoportkör legyen a végállomás a Németországban zajló labdarúgó Európa-bajnokságon. Marco Rossi tanítványai már befejezték ugyan a csoportkört - Skóciát győzték le vasárnap este egy 100. percben született Csoboth Kevin-góllal - de a sorsa nem egészen a saját kezében van.

Ahhoz, hogy a magyar válogatott a legjobb tizenhat közé bekerüljön, hétfőn este még viszonylag simának tűnt. Akkor úgy állt a helyzet, hogy elég, ha Olaszország nem kap ki a horvátoktól, valamint Anglia legyőzi Szlovéniát.

Ebből azonban csak az előbbi valósult meg, az angolok ugyanis csak egy 0-0-ra voltak képesek szomszédaink ellenében, így most megint izgulnunk kell.

Az első két helyezettek mellett a hatból a négy legjobb harmadik kerül még a nyolcaddöntőbe. A magyarok három ponttal és mínusz hármas (2-5) gólkülönbséggel állnak, és legalább két harmadik helyezettet kell megelőzniük a pontszámukkal, vagy azonos pontszám esetén a gólkülönbségükkel.

A négy befejeződött csoportból a B-ben harmadik horvátoknál biztosan előrébb végeznek, mert a vb-bronzérmes csupán két ponttal zárt, így kiesett. A C és D csoport harmadik helyezettje viszont jobb mutatókkal rendelkezik, ezért a hátralévő E és F csoportból legalább az egyik harmadikat meg kellene előzni a nyolcaddöntős szerepléshez. Mostanra az is eldőlt, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai továbbjutás esetén mindenképpen a portugálokkal találkoznának hétfőn Frankfurtban.

Az F jelű kvartett kínálja a nagyobb esélyt arra, hogy a magyar csapat a 16 közé kerüljön, mivel ebben a négyesben még előfordulhat, hogy kettő vagy egy ponttal végez a harmadik helyezett. Ehhez az kell, hogy az újonc georgiaiak nem nyernek a csoportgyőztes portugálok, míg a csehek a törökök ellen. A magyarok jobb gólkülönbségükkel úgy is megelőzhetik a harmadik helyezettet, ha a csehek győznének, de legalább háromgólos különbséggel, miközben a georgiaiak legfeljebb döntetlent érnének el, mert így a törökök három ponttal, de mínusz négyes gólkülönbséggel szorulnának a magyar nemzeti együttes mögé a harmadik helyezettek tabelláján.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az E csoportban minden válogatott egy-egy sikerrel és vereséggel, azaz már három ponttal várja a zárókört. A magyarok öröméhez sem a szlovák-román, sem a belga-ukrán mérkőzésen nem születhet döntetlen, pedig előbbin ez mindkét fél továbbjutását eredményezné független. A magyar csapat 16 közé kerülésének egyetlen reális forgatókönyve ebben a kvartettben az, ha Románia felülmúlja Szlovákiát, Belgium pedig legalább két góllal veri Ukrajnát, mert így Ukrajna mínusz négyes gólkülönbséggel végezne harmadikként a jobb egymás elleni eredményével megelőzve az amúgy jobb gólkülönbséggel rendelkező Szlovákiát. A másik három kedvező, de valószínűtlen forgatókönyv, hogy Szlovákia négy góllal kikap, miközben Ukrajna felülmúlja Belgiumot, vagy Belgium öttel alulmarad, miközben Románia is kikap, illetve Románia legalább ötgólos vereséget szenved, miközben Ukrajna is pont nélkül marad.

Az E csoport utolsó két meccse (Románia-Szlovákia, illetve Belgium-Ukrajna) 18 órakor, míg F hátralévő két találkozója (Csehország-Törökország, valamint Portugália-Georgia) 21 órakor kezdődik.

Szerencsére a focinál is sokkal fontosabb ügyben jó hírek is vannak: egyre jobban van a skótok ellen horrorsérülést szenvedő magyar csatár, Varga Barnabás, akit sikeresen megműtöttek, és már Budapesten gyógyul. Az ő sérüléséről és lábadozásáról többször is írtunk, ezt itt olvashatod el újra:

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA