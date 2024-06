Ez vár most Varga Barnabásra: az egész világ a magyar focista horrorsérüléséről beszél

Szerencsére az ijedtség nagyobb volt, Varga Barnabás már kórházban lábadozik ijesztő sérülése után. Rá gondol a teljes sportmédia, a sztárok és az ellenfelek.

Gyakorlatilag az egész futballvilág elhalmozza jókívánságaival Varga Barnabást. A magyar válogatott és a Ferencváros csatára tegnap este, a Skócia elleni Eb-csoportmeccs rendes játékidejének végén ütközött olyan szerencsétlenül ellenfelével, hogy aztán tehetetlenül összecsuklott, s a stadionra síri csend borult: percekig nem lehetett tudni, mi van vele.

Szerencsére aztán kiderült, hogy csak az ijedtség volt nagy: a csatár néhány perccel később már kommunikálni is tudott az őt körülvevőkkel. Beszállították az egyik stuttgarti kórházba, ahol valószínűleg megoperálják, mert agyrázkódása mellé többszörös arccsonttörést is szenvedett. Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya az 1-0-ra megnyert meccs után megerősítette, hogy Varga jól van, bár az Eb-n természetesen már nem léphet pályára.

Bár a mi meccsünkkel párhuzamosan az Eb házigazdája, Németország is meccset játszott, túlzás nélkül a fél futballvilág élőben látta, ami Vargával történt. Már a lefújás előtt is elkezdtek ömleni a jókívánságok barátoktól, ismerősöktől, de a futballvilág legnagyobbjai is írtak üzenetet a közösségi médiában.

Így tett az Atlético Madrid francia támadója, Antoine Griezmann is, aki csak a magyar csatár vezetéknevét írta ugyan le, de azt azt első között tette. De nem volt rest a francia futballszövetség is gyors gyógyulást kívánni:

Grosses pensées pour Barnabas Varga 🤍 pic.twitter.com/ikzYsqTx1z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2024

Nem csak a világsztárok vagy szövetségek, de a nemzetközi sajtó is fellélegzett a hírre, hogy Varga nincs életveszélyben:

Our thoughts are with you, Barnabas Varga. pic.twitter.com/REV5VYgPi8 — BBC Sport (@BBCSport) June 23, 2024

Mint fentebb is írtuk, a meccset Magyarország nyerte 1-0-ra - meglehetősen drámai módon, ugyanis a tízperces hosszabbítás legvégén született Csoboth Kevin gólja. Sikerével a magyar válogatottnak még mindig van esélye továbbjutni a csoportból, de a sorsa a többi csapat kezében van.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA