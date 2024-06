Itt nincs protokoll: azonnal rohanni kellett volna Varga Barnabáshoz, súlyos hibát vétettek a meccs orvosai

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Zacher Gábor szerint hatalmas hibát követett el a magyar-skót Európa-bajnoki mérkőzés orvosi stábja, akik késlekedve léptek pályára miután Varga Barnabás eszméletlenül feküdt a földön. A mentősként focimeccseken is dolgozó főorvos szerint az orvosnak akkor is azonnal be kell rohannia a játékoshoz a pályára, ha a játékvezető nem állítja meg a játékot, mert a focista életénél semmi sem lehet fontosabb.

Hatalmas hibát követett el az orvosi személyzet, amikor késlekedve léptek pályára a magyar-skót Európa-bajnoki mérkőzésen, miután Varga Barnabás eszméletlenül feküdt a földön a skót kapussal való ütközés után - mondta Zacher Gábor, aki mentősként futballmérkőzéseken is dolgozik, gyakran feltűnik a pálya mellett válogatott és NB I.-es meccseken, így közvetlen tapasztalattal rendelkezik a futballmérkőzések egészségügyi protokolljairól. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az RTL.hu-nak elmondta, hogy a Varga Barnabáséhoz hasonló esetekben az orvosnak akkor is azonnal be kell rohannia a játékoshoz a pályára, ha a játékvezető nem állítja meg a játékot, mert a focista életénél semmi sem lehet fontosabb. Ültem a tévé előtt, és azt mondtam, hogy ilyen csak a mesében van. Van egy német egészségügyi ellátórendszer, amelyről azt mondják, hogy a világ egyik legjobbja. Az akut, a sürgősségi ellátásuk is fantasztikus. És akkor ilyen hibát követnek el? – mondta Zacher. Véleménye szerint Varga sérülése után, függetlenül attól, hogy a játékvezető megállítja-e a játékot, a hordágycsapatnak azonnal el kellett volna indulnia. Mert itt a focista életéről van szó (…) Ilyenkor nem számít, hogy éppen zajlik a játék. Ott vagyunk a beteg mellett, elkezdjük a munkát. Ilyenkor mi orvosok vagyunk, és mindegy, hogy ez épp egy stadion, százezer nézővel. Igen, protokollok vannak, és esetünkben az azt diktálta volna, hogy egyből el kellett volna indulni, ahogy a pitdoktor látja, hogy az összefejelés után a játékos magatehetetlenül fekszik. Úgy gondolom, hogy óriásit hibázott a beindulással az orvosi személyzet – mondta, majd arról is beszélt, mennyi mindent kell magukkal vinniük a pályára szaladó orvosi személyzetnek. „Ilyenkor legalább egy húszkilós hátizsák, egy tizenöt kilós defibrillátor és a legalább tizenöt kilós orvosi táska van velünk. És a hordozható hordágy, a nyakrögzítő. A felszerelésünk mindent egybevetve nagyjából hetven-nyolcvan kiló. És így kell futva megtennünk a távolságot. Aki ezt nem bírja, ne csinálja!" – tette hozzá. Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA

