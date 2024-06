Súlyos tévhit dőlt meg a magyarokról: ez a mostani nyárra is kihatással van, mindent rosszul tudtunk?

A most zajló labdarúgó EB kapcsán a MediaMarkt az igazi meccsélményről kérdezte a lakosságot. Szeretjük egyáltalán a focit, vagy csak visz minket a csapatszellem? Hogyan és kivel osztjuk meg a meccs izgalmait és örömeit? Milyen technológiai megoldások segítenek bennünket ebben?

Amekkora érdeklődés övezi hazánkban, azt gondolhatnánk, hogy a magyar egy igazán focikedvelő nemzet, valójában a felmérés adatai alapján mindössze a lakosság 14%-a néz rendszeresen labdarúgást. Ugyan hasonló arányban vannak azok (13%), akik ha nem is néznek mindig meccset, de a kedvenc csapataik mérkőzéseit hétről hétre követik. Akadnak olyanok is, akik csak a magyar válogatottat nézik (7%), de főként az EB és VB mérkőzések ideje alatt ugyanennyien csatlakoznak hozzájuk és tapadnak a képernyőkre, tehát magyar lakosság közel fele egy emberként szurkol ilyenkor a nemzeti csapat előrejutásáért.

Bárhol, bármikor

Míg régebben rádión hallgattuk főként a meccsközvetítéseket, majd bejött a tv adás, ma már számtalan módunk van követni az eseményeket. Bár továbbra is ez maradt a fő közvetítő eszköz, és a futballnézők közel 80%-a televízión követi a játékokat, a fiatalabb generációk körében a számítógép (34-35%) vagy okostelefon (29%) alkalmazása erre a célra egyre elterjedtebb. Sokan nem is hagyományos műsorszolgáltatón, hanem streaming csatornákon keresztül (15%) követik az eseményeket.

Ha pedig már nézzük, akkor szeretjük megadni a módját és a lehető leginkább a helyszínre röpíteni magunkat az élményben. A futballnézők fele használ valamilyen kiegészítő technológiát a képernyő mellé, például hangszórót vagy házimozi rendszert (24%), esetleg Smart TV alkalmazásokat (18%), amelyek egyre nagyobb spektrummal állnak rendelkezésre a sportesemények közvetítésére.

És van is rájuk igény: a kutatásban résztvevők szerint lehetne még javítani a meccsek követhetőségén otthoni körülmények között, egyesek magasabb képfelbontást (36%), jobb hangminőséget (42%) mások a valós idejű adatszolgáltatásokat, statisztikákat (43%) igényelnék leginkább.

Együtt sírunk, együtt nevetünk

Bár az idősebb korosztály többnyire egyedül nézi otthon a mérkőzéseket, a meccsnézésre alapvetően személyes, társasági élményként tekintünk. A válaszadók fele barátokkal és ismerősökkel osztja meg az élményt, míg további 12% nyilvános helyeken más szurkolókkal. Ha a találkozás nem megoldható, az online társaságra is nyitottak vagyunk: 22% különböző közösségi platformokon (facebook, reddit) osztja meg gondolatait, folyamatosan követve a mérkőzés eseményeit, illetve 10% akár videóhívásban is van a játékidő alatt barátaival. Az interaktív technológiák (reel time szavazások és kvízek) használata még nem elterjedtek itthon, a valós idejű kommentálás is főleg a legfiatalabb korcsoportra jellemző.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kényelem vagy maximális meccsélmény?

Manapság nem feltétlenül kell választani, hiszen az otthonunkban is megteremthetjük a tökéletes hangulatot egy nagy tévével vagy projektorral és a tökéletes hangzást segítő eszközökkel – na meg persze vendégekkel – és még sorba sem kell állnunk üdítőért, vagy ha megéheznénk. Most is így tervez a többség, 39% vendégségben, vagy vendéglátóként szeretné barátaival, szeretteivel átélni az EB várható izgalmait.

A nagy lakoma ilyenkor nem elvárás, ha pár zacskó rágcsálnivalóval és üdítővel készülünk a többség (50%) már boldog, de főként a negyvenes korosztálynál azért lehet számítani egy kis kerti sütögetésre is. Az emberek harmada azonban mégis inkább az össznépi szurkolásra szavaz, és valamilyen kültéri kivetítőn tervezi követni a mérkőzéseket.