Euro 2024: folytatódik a foci eb, itt a további menetrend, meccsek, esélyek a továbbjutásra

A magyar labdarúgó-válogatott 2-0-s vereséget szenvedett a házigazda németektől az Európa-bajnokság A csoportjának szerdai mérkőzésén Stuttgartban, ezzel nehéz helyzetbe került a továbbjutás szempontjából. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese a svájciakkal szemben elveszített nyitókörös meccshez képest szervezettebben, fegyelmezettebben és stabilabban futballozott, ám így sem tudta elkerülni, hogy hátrányba kerüljön. Összefoglaltuk a levont tanulságokat, a továbbjutási esélyeket, és a 2024-es foci eb várható további eseményeit.

A tegnapi meccs vereséget hozott, de még van esély a továbbjutásra. A magyar válogatott egyébként utoljára ezt megelőzően három éve, 2021 szeptemberében szenvedett egymás után két vereséget. A magyar csapat vasárnap 21 órától Skóciával találkozik a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, és mindenképpen győznie kell, hogy maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.

Rossi: nem azt érdemelnénk, hogy ne legyen pontunk

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a magyar labdarúgó-válogatott a házigazda németektől elszenvedett 2-0-s vereséggel féllábbal már kiesett, viszont vasárnap az utolsó csoportmeccsen mindent megtesz majd a győzelemért, mert nem azt érdemelné, hogy pont nélkül búcsúzzon. "Dolgoztunk a taktikán és a mentalitáson, amire a játékosok jól válaszoltak. Kikaphatunk Németországtól, mert világklasszis futballistáik vannak, de ami fontos, hogy jól játszottunk. Korlátoztuk a keresztpasszaikat, és igyekeztünk őket a szélekre szorítani. A középső védőink ugyan többször elkéstek, de ez a játék része. Támadásban próbáltunk a széleken játszani, sok lehetőséget alakítottunk ki, de ma nem volt szerencsénk" - mondta az MTI érdeklődésére az újabb kudarc ellenére feljavuló játékról a szakvezető.

Rossi úgy vélte, a pályán a bíró volt a legrosszabb, mert kettős mércével fújta a sípot. A 2020-as Európa-liga döntőjét dirigáló holland Danny Makkelie-nek felrótta azt is, hogy az első német gólnál fellökték Willi Orbánt. Furcsának találta azt is, hogy a videobíró nem jelzett. "Németországnak nem volt szüksége bírói segítségre, enélkül is nyert volna. Majd meglátjuk például a franciák ellen is így fújnak-e a bírók" - méltatlankodott az 59 éves szakember, aki szerint nem véletlen, hogy ezek a nagy csapatok jobban futballoznak, mivel például a németek keretének értéke hatszorosa a magyarnak.

Rossi az Eb folytatását illetően úgy fogalmazott, két vereséggel féllábbal már az Eb-n kívül vannak, de matematikailag még nem estek ki. Az utolsó fordulóban mindent megtesznek majd, hogy ne maradjanak pont nélkül, mert hiába volt gyenge a Svájc elleni első félidő, nem hiszi, hogy pont nélküli búcsút érdemelne a csapata teljesítménye.

A skót olyan válogatott, amely fizikailag rendkívül erős, ezzel nehézzé teheti a dolgunkat. De ami fontos, hogy azt mutassuk, amit a szurkolóink mindig kérnek tőlünk. Elfogadják a technikai hibákat, de azt akarják látni a pályán, hogy kiköpjük a tüdőnket - már elnézést a kifejezésért. Ehhez jól szervezettnek kell lennünk

- mondta az utolsó csoportmeccs kapcsán Rossi. A magyar csapat két kétgólos vereséget követően vasárnap 21 órától Skóciával találkozik a csoportkör harmadik, utolsó fordulójában, és mindenképpen győznie kell, hogy maradjon esélye a legjobb 16 közé kerülésre.

Szoboszlai: visszajutottunk oda, hogy magyarként matekoznunk kell

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint "sajnos visszajutottunk oda, hogy matekoznunk kell" a németországi Európa-bajnokságon, miután a csapat szerda este 2-0-ra kikapott a házigazdák együttesétől Stuttgartban a csoportkör második fordulójában. "Büszke vagyok a csapatra, mindent beleadtunk, kifutottuk a lelkünket, de sajnos még ez sem volt elég. Ugyanakkor ha reálisan nézzük a dolgokat, akkor ez az a lépcsőfok, amit nekünk még meg kell ugranunk, mert ennyivel jobbak a németek. Egyénileg is kiváló játékosaik vannak, de nagyszerű csapategység alakult ki náluk, ezt szerintem kívülről is lehetett látni" - nyilatkozta a Liverpool légiósa.

A 23 éves középpályás hozzátette, "kompakt" volt a válogatott, védekezett, amikor kellett, és mindenki a labda mögött volt, ami - mint mondta - a legfontosabb volt ezen a mérkőzésen. "Az első gólt nem lett volna szabad megadni, mert ott Willivel szemben szabálytalankodtak, de ezen nem tudunk már változtatni" - fogalmazott.

Sajnos visszatértünk abba az időszakba, hogy magyarként matekoznunk kell, amit hála Istennek a selejtezőben nem kellett. Nem csak a saját kezünkben van a sorsunk, de mindenkire szükségünk lesz vasárnap, az összes játékosra és szurkolóra, mert az is egy öröm, hogy itt lehetünk. Fogjuk fel pozitívan a dolgokat, még ha nem is úgy sikerült, ahogyan akartuk

- mondta Szoboszlai.

Nagy Ádám kiemelte, egy Eb-n csak a végeredmény számít, emiatt dühösek és csalódottak.

"Ha a játék képét nézzük, teljesen más mérkőzés volt, mint Svájc ellen. Szerintem ha ott ezt tudtuk volna hozni, akkor az egy pont garantált lett volna, emiatt haragudhatunk magunkra" - jelentette ki az olasz másodosztályú Spezia középpályása. Hozzátette, a németek elleni összecsapáson visszatértek a korábbi erősségükhöz, hogy tíz mezőnyjátékossal betömörülnek és nem adnak területet az ellenfélnek.

Összességében úgy érzem, hogy nagyon jól tudtunk védekezni, amiből labdaszerzés esetén kétszer-háromszor veszélyesen oda tudtunk kerülni a kapujuk elé. Az első góljuk nagyban meghatározta a mérkőzés kimenetelét, de azt követően is volt három-négy olyan lehetőségünk, amiből ki is tudtunk volna egyenlíteni akár

- mondta, és hangsúlyozta, ennek a játéknak az alapját kell "magukkal vinniük" a skótok elleni vasárnapi meccsre, amelyen ugyanakkor kezdeményezőbbnek kell lenniük.

Az A csoport eredményei és további programja

A németországi labdarúgó Európa-bajnokság A csoportjának eredményei és további programja:

2. forduló:

Skócia-Svájc 1-1 (1-1)

A magyar érdekeltségű csoportban 1-1-es döntetlent hozott a skót-svájci mérkőzés a németországi labdarúgó Európa-bajnokság második fordulójában, szerdán. A skótok a házigazda németek elleni 5-1-es vereséggel kezdték a tornát, míg a svájciak a magyarokat múlták felül 3-1-re a nyitófordulóban.

Németország-MAGYARORSZÁG 2-0 (1-0)

1. forduló:

pénteken játszották: Németország-Skócia 5-1 (3-0)

szombaton játszották: Svájc-MAGYARORSZÁG 3-1 (2-0)

Az állás:

Németország 2 2 - - 7-1 6 pont - továbbjutott Svájc 2 1 1 - 4-2 4 Skócia 2 - 1 1 2-6 1 MAGYARORSZÁG 2 - - 2 1-5 0

A csoport további programja:

3. forduló (vasárnap):

Skócia-MAGYAROSZÁG, Stuttgart 21.00

Svájc-Németország, Frankfurt 21.00

A csütörtöki program

A németországi labdarúgó Európa-bajnokság csütörtöki programja, eddigi eredmények, állás és a további program:

B csoport 2. forduló:

Spanyolország-Olaszország, Gelsenkirchen 21.00

C csoport 2. forduló:

Szlovénia-Szerbia, München 15.00

Dánia-Anglia, Frankfurt 18.00

A pénteki program

A németországi labdarúgó Európa-bajnokság pénteki programja, eddigi eredmények, állás és a további program:

E csoport 2. forduló:

Szlovákia-Ukrajna, Düsseldorf 15.00

(szombaton játsszák: Belgium-Románia, Köln 21.00)

az 1. forduló eredményei:

Románia-Ukrajna 3-0 (1-0)

Szlovákia-Belgium 1-0 (1-0)

Az állás:

Románia 1 1 - - 3-0 3 pont

Szlovákia 1 1 - - 1-0 3

Belgium 1 - - 1 0-1 0

Ukrajna 1 - - 1 0-3 0

A további program:

3. forduló (június 26., szerda):

Szlovákia-Románia, Frankfurt 18.00

Ukrajna-Belgium, Stuttgart 18.00

D csoport 2. forduló:

Lengyelország-Ausztria, Berlin 18.00

Hollandia-Franciaország, Lipcse 21.00

az 1. forduló eredményei:

Franciaország-Ausztria 1-0 (1-0)

Hollandia-Lengyelország 2-1 (1-1)

Az állás:

Hollandia 1 1 - - 2-1 3 pont Franciaország 1 1 - - 1-0 3 Lengyelország 1 - - 1 1-2 0 Ausztria 1 - - 1 0-1 0

A további program:

3. forduló (június 25., kedd):