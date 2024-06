Így lehet garantáltan találata hamarosan a magyaroknak a lottón: tényleg megéri kockáztatni?

Új, izgalmas játékmód érkezik a nemzeti lottótársaság legnépszerűbb számsorsjátékaihoz. A mai naptól elérhető okoskombinációt az Ötös-, Hatos- és Skandináv lottó, továbbá az Eurojackpot esetében is választhatják azok a játékosok, akik kisebb értékű, de nagyobb eséllyel elnyerhető összegekért szállnak játékba.

Az okoskombinációval megegyező játékmód külföldi lottótársaságok kínálatában is jelen van, ugyanakkor a hazai szerencsejátéktörténetben is találkozhattunk már hasonló megoldással. A Szerencsejáték Zrt. most egy olyan játékmódot dolgozott ki, amely izgalmasabbá és olcsóbbá teszi, ha valaki kombinálni kívánja a szerencseszámait kedvenc lottójátékán, ezzel is megújítva és fokozva a klasszikus játékokon nyújtott játékélményt.

Az okoskombinációs játék lényege, hogy garantált találatot biztosít a meghatározott feltételek teljesülése esetén, ezzel növeli az alacsonyabb nyerőosztályokban megnyerhető nyeremények elérésének esélyét is. A játékos választja meg, hogy melyik főnyeremény alatti nyerőosztályért és milyen feltétel vállalása mellett száll játékba.

A játékosnak 3+1 egy döntést kell meghoznia:

Mi az a főnyeremény alatti nyerőosztály, amivel már elégedett lenne (garantált találat)?

Mennyi szám eltalálását vállalja ennek eléréséért (eltalálandó számok)?

Hány számmal akar játszani (kombinációs számok darabszáma)?

Saját számokkal vagy véletlen számokkal akar játszani? (interneten és önkiszolgáló játékmódban saját számokkal is játszható, földi hálózatban terminálon kizárólag gépi véletlen számokkal)

Ezt követően a rendszer legenerálja azokat az alapjátékokat, melyekkel elérhető legalább a garantált találat, vagyis a játékos által kiválasztott nyerőosztály. A garantált találat elérésének feltétele, hogy legalább annyi számot talál el a játékos a megjátszott valamennyi kombinációs számával a kisorsolt lottószámok közül, amennyit előzetesen vállalt. A garantált találat teljesülését egy matematikai séma biztosítja, ami alapján a rendszer legenerálta az okoskombinációs szelvényén lévő alapjátékokat.

Az újonnan bevezetett játékmód azoknak a játékosoknak kedvez, akik eddig normál játékot játszottak, de szeretnék növelni az alacsonyabb nyerőosztályokban megnyerhető nyeremény elérésének esélyét, több döntési lehetőségre vágynak szelvényük összeállításához és matematikai sémákon alapuló stratégiákat is szívesen kipróbálnának. A hagyományos kombinációs játékot ismerők számára pedig azért lehet vonzó az okoskombináció, mert ugyanannyi kombinációs szám mellett, olcsóbban tudnak majd játszani. Például Ötöslottón 8 kombinációs számot hagyományos kombinációs játékkal 56 alapjátékon, míg okoskombinációval (legalább 4-es garantált találatért) akár 5 alapjátékon is meg lehet játszani.

„Noha hasonló megoldást alkalmaznak más külföldi lottótársaságok is, a Szerencsejáték Zrt. fejlesztésének értékét növeli, hogy vállalatunk az Ötös-, Hatos- és Skandináv lottó mellett a nemzetközi szervezésű Eurojackpotnál is úttörő jelleggel, elsőként teljes nyerőosztályokhoz is bevezeti az okoskombinációs játékot, ami a kétszámmezős struktúra miatt jelentett kihívást számunkra” – mondta dr. Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója.

Az okoskombinációs játék előnyeit a nemzeti lottótársaság online platformjait használók, illetve a lottózás tradicionális formáját választó vásárlók egyaránt tapasztalhatják. A stratégiai igazgató hozzátette, hogy: „az Ötöslottó esetében 56, a Hatoslottónál 34, a Skandináv lottónál 26, míg az Eurojackpotnál 163 okoskombinációt kínálunk a játékosoknak, akik tetszőlegesen választhatják ki maguknak a legideálisabb összeállítást. Mindegyik kínált okoskombinációra igaz, hogy 20 darabnál nem generál több alapjátékot így az okoskombinációs játék adott lottójátékon nem lesz drágább, mint egy maximális alapjátékszámmal feladott hagyományos szelvény.”

