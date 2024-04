Meg kellett műteni Gelencsér Timit: ezért feküdt kés alá a magyar szépségkirálynő

Fontos, de gyors beavatkozáson esett át a celeb, és most a szövettani eredményre vár.

Komoly műtéten esett át a tavaly ősszel a Dancing with the Starsban online riporterként felbukkanó Gerencsér Tímea. az egykor szépségkirálynőnek is megválasztott celeb saját Istagramján számolt be arról, hogy eny anyajegyet távolítottak el, hogy ne okozzon bajt.

A híresség azt mesélte közösségi oldalán, hogy nagyon hamar végeztek a beavatkozással, persze arra, hogy tényleg minden rendben van-e, még várnia kell egy keveset.

Már végeztem is, összesen 20 percet voltam a műtőben és ez alatt levettek rólam öt anyajegyet. Hogy lehet ilyen gyorsan? Hál' Istennek nem kellett varrni, hanem csak égetni, ami azért nagyon jó, mert nem hagy nyomot, sokkal kevésbé látszik, mint egy varrott seb. Nagyon érett már ez, ezek az anyajegyek zavartak is, nagyok is voltak, ki is álltak, állandóan belekaptam, a naptól is féltettem őket, mert évről évre egyre sötétebbek lettek. Majd el is küldik ezeket szövettanra

- mondta el a szépségkirálynő.