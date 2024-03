Totális csőd, bezárja népszerű üzletét Kulcsár Edina: mi történhetett?

Bezárja a szegedi hajfonásközpontú üzletét Kulcsár Edina. A hírt az egykori szépségkirálynő egy Instagram-sztoriban jelentette be.

Bezárja szegedi fodrászatát Kulcsár Edina, így már csak március 31-éig élvezhetik a környékbeliek az üzlet szolgáltatásait - írja a Blikk, mely felidézte: pár hónapja még arról számoltak be, hogy "elképesztő összeggel nőtt" a celeb bevétele, ugyanis a BraidMe & More nevű üzlete egyre látogatottabb lett, számos új kezeléssel bővült, s a franchise-hálózatnak köszönhetően országszerte nyíltak az új üzletek.

A korábban kizárólag hajfonással foglalkozó cég drága hajkezeléseket is kínált, illetve indult webshop is prémium termékekkel. Most azonban az üzlet a közösségi oldalán egy egyetlen napig elérhető Instagram-sztoriban a következő információ állt:

Kedves vendégeink, követőink! Üzletünk tulajdonosának döntése alapján a szegedi fodrászatunk március 31-től megszűnik és csak Kecskeméten működünk tovább, ezért arra kérünk benneteket, hogyha vásároltatok nálunk ajándékutalványt és még nem használtátok fel, jelezzétek felénk és visszatérítjük az árát… Megértéseteket köszönjük.

A Blikk szerint egyelőre nem tudni, hogy mi állhatott a döntés hátterében.