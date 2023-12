Luxus a köbön: ide menekül az ünnepek elől a dúsgazdag Jákob Zoli

A körömkirály-celeb rögtön a meghitt ünneplés után repülőre száll, hogy lányival egzotikus helyen töltse az ünnepeket.

Bár a szentestei ünneplést lányaival együtt megtartja a műkörömkirály Jákob Zoltán, rögtön utána egy minden igényt kielégítő luxusüdülésre indulnak - erről ő maga mesélt a Borsnak.

Jákob Zoli, akit idén a Nagy Ő-ként is láthattunk az igaz szerelemre vadászni, a lappal megsoztotta, hogy pontosan hová is mennek, és hogy nem minden fenntartás nélkül okézta le a szállást.

New York is célba volt véve, de végül a Maldív-szigetek mellett döntöttünk. A szállásunk egy cölöpökön álló vízi villa lesz, ahol korábban cápákat is láttam az óceánban úszkálni. Eleinte nagyon féltem tőlük, a személyzet azonban megnyugtatott, hogy ezek az állatok teljesen ártalmatlanok

- mesélte a lapnak Jákob. Azt is elmondta, hogy pontosan mit fognak csinálni lányaival és volt párjával a luxusnyaraláson.

A jó kajákra is hajtunk majd ezen az utazáson. Négy-öt olyan étterem is van a szigeten, amelyet szívesen kipróbálunk majd. Van egy hely az óceán alatt, egy étterem üvegtetővel, amit alig várok már, hogy lássak; illetve van egy másik hely is, ahol a fák lombkoronája között van az étterem, ott is tervezünk pihengetni és finomakat enni

- tette még hozzá Jákob Zoli.