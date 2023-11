Itt a pontos dátum: hamarosan, nyit a Vörösmarty téri karácsonyi vásár, 1500 forint lesz a legolcsóbb étel

MTI Link a vágólapra másolva

November 17-től karácsonyi díszbe öltözik a Vörösmarty tér, a Vörösmarty Classic Xmas idén újabb látványosságokat is ígér Budapest belvárosában - tájékoztattak a szervezők. Mint írják, a tér közepén lévő Vörösmarty-szobor átlátszó "hógömbbe" burkolva áll majd, a szobor köré pedig ledfal épül, amely multimédiás információs pontként is szolgál: az információs tartalmak mellett a látogatók egy QR-kóddal aktiválható közösségi játékban is részt vehetnek.

A szervezők közleményükben kiemelik, hogy a Kristálypalotán óriási karácsonyfa dekoráció lesz látható, valamint a téren egy ingyenesen igénybe vehető kisvasút is üzemel majd: az arra felülő családok testközelből gyönyörködhetnek az Oroszlános kút ünnepi díszítésében. A látogatókat fényinstallációk is várják az Alice Csodaországban mesealakjaival. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A közleményben hangsúlyozzák, hogy a Vörösmarty Classic Xmas gasztronómiai kiállítói a hagyományos magyar étel- és italkultúra karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó ételeit kínálják a közönségnek. A szervezők idén is gondoskodtak róla, hogy mindenki a pénztárcájának megfelelő ételt, italt választhassa, lehet majd borpárosítással ajánlott menüt is választani, és minden nagykonyhánál elérhető lesz naponta egy olyan étel, amelyet 1500 forintos fix áron vásárolhatnak meg a látogatók. A kézműves kiállítók a hagyományőrzés jegyében válogatják össze tradicionális, kézműves termékeikből álló portékájukat, de lesz egy edukációs helyszínként szolgáló kézműves ház, ahol az érdeklődő gyerekek hétvégente foglalkozásokon vehetnek részt - áll a közleményben. A szervezők a kiállítók mellett támogatói helyet biztosítanak a Heim Pál Gyermekkórháznak is. A Vörösmarty Classic Xmas december 31-ig várja az érdeklődőket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK