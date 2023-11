Tényleg Hollywood gigasztárját látták Budapesten: ebben a luxusvillában lakik most Angelina Jolie

Havonta kétmillió forintot kérnek el azért a luxusapartmanért, amelyben az Oscar-díjas amerikai színésznő, Angelina Jolie lakik budapesti tartózkodása alatt.

Havonta kétmillió forintot kérnek el azért a luxusapartmanért, amelyben az Oscar-díjas amerikai színésznő, Angelina Jolie lakik budapesti tartózkodása alatt - írja a Blikk. Mint a portál megjegyezte: a színésznő egy, a Budai Várhoz közeli apartmanban él, amíg Budapesten forgatja Maria Callas életrajzi filmjét - a legendás operadívát ő maga alakítja.

A lap információi szerint többen is látták már érkezni és távozni Jolie-t a környéken, a házban pedig 24 órás portaszolgálat és konditerem is van. Takarítást, mosást is lehet kérni a házban, ezen kívül szobaszerviz is segíti a lakókat abban, hogy a lehető legnagyobb luxusban, de mégis a saját lakásuk magányában tudják élni a mindennapokat. Természetesen biztonsági szolgálat is van, ez biztosítja a zavartalan nyugalmat.