El sem hiszted, mit mondott G.w.M Azahriah tripla Puskás Aréna koncertjéről

Sorra szólalnak meg a hazai előadók a kapcsán, hogy Azahriah triplázik a Puskás Arénában 2024 májusában. Korábban ugyan nem voltak túl jóban, de tisztázták a sérelmeiket, így nemrég a rapper G.w.M is megszólalt zahriah sikerei kapcsán.

„Brutális! Olyan dolgot tett le, amit még senki soha! Nehezen indult a kapcsolatunk, elbeszéltünk egymás mellett mint kiderült - fogalmazott a 24 órán át elérhető Instagram-sztorijában a rapper.

G.w.M a posztban kifejtette: "Találkoztunk, megbeszéltük... és rájöttünk, hogy a sajtó generálta túl köztünk! Desh-el jó kapcsolatunk volt a találkozó előtt is, örült, hogy megbeszéltük és jól alakultunk. Jól váltunk el és már akkor monda, hogy lesz Puskás! Gratuláltam akkor is, de ezúton is gratulálok! Fel az égig és további sok sikert neki és a csapatának!”