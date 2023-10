Megszólalt a gigasztár Azahriah menedzsere: egyre durvább a helyzet, tízezrek várnak jegyekre

Péntek délelőtt óta nem csak az interneten, de még személyesen is hosszú sorokban állnak azok a jegyirodák előtt, akik a 21 éves zenész koncertjére szeretnének jegyet venni.

Ma a Pénzcentrum is megírta, hogy déelelőtt negyed 11 körül megnyílt a jegyvásárlási lehetőség a 21 éves újpalotai rapper, Azahriah második koncertjére, melyet jövő májusban a Puskás Arénában tartanak majd meg. A Telexnek a sztár menedzsere most elárulta: mindenre számítottak, de arra nem, hogy a keddi jegyvásárlási őrületnél is durvább lesz az, ami ma megy.

Tóth Gergely, a rappert képviselő Supermanagement vezetője elmondta: a rendszerben még mindig komoly fennakadások vannak.

Azt kell mondanom, hogy a második koncertnél még durvább a jegyvásárlási roham, mint amit kedden tapasztaltunk. Ezúttal például a jegyértékesítő rendszer sokkal nagyobb terhelést kapott. Elvileg mindenre felkészültek, de megállásokkal működik csak a rendszer

- mondta a menedzser a lapnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egy a Facebookra délelőtt feltöltött videó tanúsága szerint valóban elképesztő, mekkora tömeg várt jegyekre:

A Pénzcentrum arról is írt, hogy a sztár akár több száz millió forintot is kaszálhat azzal, hogy duplázik a Puskásban jövő májusban. Ezt a cikket itt olvashatod el újra: