Számos tényező befolyásolhatja, hogy miért nincsenek McDonald's éttermek bizonyos országokban vagy városokban. Ezek közé tartoznak a kulturális különbségek, az élelmiszerpiaci sajátosságok, a politikai vagy gazdasági környezet, az infrastruktúra hiánya vagy a biztonsági kérdések.

A McDonald's a világ legnagyobb gyorsétteremlánca, de annak ellenére, hogy világszerte 38 ezer üzlete van, nem minden országban találhatjuk meg: 193-ból alig több, mint a felében, 100 országban vannak jelen. A következő listán szereplő 13 ország más-más okból mondott nemet az amerikai ételekre, van ahol betiltották, van ahonnan kivonult, máshol pedig ellehetetlenül a működésük - ezek mögött főként gazdasági, politikai, kulturális és egészségügyi okok szerepelnek.

Rengeteg olyan hely van, ahol a McDonald's egyszerűen azért nem működik, mert nem összeegyeztethető az ottani emberek étkezési szokásaival, néha pedig az időzítés nem volt megfelelő, így még van esély arra, hogy a jövőben visszatér a lánc - írja a mashed.com.

Bermuda

Bermuda elsősorban a turizmusból él, így a külföldi gyorséttermek a szigeteken mindenütt elvennék az egyedi identitást, amiért a turisták elsősorban érkeznek. Így nem csak a McDonald's van betiltva Bermudán, hanem egy 1977-es törvény óta minden külföldi gyorsétteremlánc, és csupán egyetlen KFC van az országban.

Iránban

A gyorsétteremlánc számára nem ismeretlen Irán, hiszen már az 1979-es forradalom előtt is voltak telephelyei ott. 1994-ben egyiket újranyitották, azonban csak néhány napig működött, a tüntetők porig égették. Jelenleg a McDonald's és minden más amerikai kulturális éttermi befolyás tiltott Iránban, az ország legfelsőbb vezetője megakadályoz mindent, ami az iráni kultúrát erodálhatja. 2015-ben Ali Khamenei ajatollah odáig ment, hogy a Twitteren azt írta: "Nem engedjük meg sem az USA gazdasági, sem politikai, sem kulturális behatolását.”

Ám Teheránban található egy Mash Donald's nevű étterem, amely szemérmetlenül ellopta a Golden Arches logóját. A Mash Donald's tulajdonosa a New York Timesnak egyszer elmondta: "Megpróbálunk minél közelebb kerülni a McDonald's-élményhez", így az étteremben látható színek és témák megegyeznek azzal, amit utánozni próbálnak. Az országban más utánérzős éttermeket is vannak, mint a Kabooki Fried Chicken, a ZFC és a Pizza Hat.

Bhután

Bhután az "Igazi Boldogság Földjeként" ismert, de sok szempontból nagyon is elszigetelt. Az ország mindig is óvakodott attól, hogy a nemzetközi cserekapcsolatok aláássák a kultúráját, ezért 1975-ig nem nyitotta meg határait a külföldiek előtt. Az ország némileg enyhített álláspontján, amikor 1999-ben végre engedélyezte állampolgárainak a televíziózást és az internethasználatot. Míg Bhutánban ma már a világ minden tájáról származó ételeket lehet kapni, McDonald's-ot nem találunk. Egyesek szerint ez azért van, mert az országban sok a vegetáriánus

Mivel Bhután tengerparttal nem rendelkező ország, nincsenek nemzetközi tengeri kikötői, és elsősorban Indiával és Bangladessel kereskedik, ezek a tények megnehezítik az importot. Ezen felül Bhután rendkívül szigorú kereskedelmi korlátozásokat is életbe léptetett, és az ország óvatosan jár el, amikor külföldi cégeknek engedélyezi, hogy a határain belül fejlesszenek, politikai, zöld és szociális okokra hivatkozva. Bhutánnak konkrét célja, hogy elkerülje a "gazdagság kevesek kezében való koncentrálódását és a külföldi vállalatok általi kizsákmányolást", valamint hogy megőrizze kultúráját, vallását és hagyományos életmódját. Így nem csoda, hogy egy olyan ország, amely szentnek tartja identitását, nem lelkesedik a Ronald McDonald és a Big Mac importjáért.

Jemen

Az iszlamista militánsok szokása, hogy szélsőséges lépéseket tesznek olyan külföldi csoportok ellen, amelyekről úgy érzik, nem képviselik az értékeiket. Az olyan amerikai vállalatok, mint a McDonald's, óvakodtak attól, hogy üzletet nyissanak Jemenben.

Az amerikai nagykövetség is bezárt Jemenben 2015-ben, mivel a tisztviselők merényletek, erőszakos tüntetések és emberrablások célpontjai voltak. Az amerikai külügyminisztérium állampolgárainak is azt tanácsolja, hogy ne utazzanak Jemenbe, mivel bármely amerikai vagy nyugati személy vagy cég potenciálisan erőszakos cselekedetek célpontjává válhat.

Jemen az élelmiszerek 90%-át más országokból szerzi be, és mivel ott jelenleg is erőszakos háború dúl, a lakosság 75%-ának humanitárius segítségre van szüksége, hogy az élelmiszerhez jusson. Tehát egy olyan luxus, mint amerikai gyorsétterem, egyszerűen nem fér bele, de az infrastruktúra sem tudná támogatni az étteremnyitást. A tiszta víz és a megbízható áramellátás továbbra is problémát jelent. Tehát még ha a lakosság szívesen fogadná is az amerikai étteremláncokat, akkor sem lenne megvalósítható.

Észak-Korea

A legenda szerint Észak-Korea korábbi legfelsőbb vezetője, Kim Dzsong Il állítólag olyannyira a McDonald's hamburgerek megszállottja volt, hogy amikor japán szakácsa nem tudta reprodukálni a lánc hamburgereit és sült krumpliját, emberét arra utasította, hogy repüljön Pekingbe, és hozzon neki egy Big Mac-et.

Persze sokan azt hiszik, Észak-Korea nem engedi, hogy külföldi cégek működjenek a határain belül, de ez nem így van, az ország valójában bármiféle együttműködésre nyitott lenne. Ennek ellenére kevés vállalat él ezzel a meghívással, miután az országnak nincs meg a működéshez szükséges infrastruktúrája, nem megfelelőek a vonatkozó munkaügyi törvények, nincsenek kereskedelmi bankok vagy biztosítások. Ráadásul a közművek, a távközlés és az ellátási lánc sem megbízható.

Észak-Macedónia

A lánc 16 évig bírta Észak-Macedóniában, miután 1997-ben megérkezett. Nem tudjuk, miért vonultak ki, de 2013-ban az összes étterem megszűnt. Az a macedón cég, amelyiknek megállapodása volt az ottani franchise nyitásra, elvesztette az engedélyét, ennek következtében az országban lévő öt étterem bezárt. A McDonald's európai kommunikációs igazgatója, Vadnai Ágnes a SeeNewsnak elmondta: "A megállapodás megszűnése után az SJ Company már nem rendelkezik a McDonald's márkanév alatt működő éttermek üzemeltetésének jogával". Úgy tűnik tehát, hogy a McDonald's nem annyira Macedóniával szakított, mint inkább az SJ Companyval. Ennek ellenére ha valaki amerikai stílusú hamburgert szeretne Macedóniában, akkor marad a Burger King.

Oroszország

Az első éttermük 1990 januárjában nyílt meg Oroszországban, alig néhány hónappal a kommunizmus bukása és a Szovjetunió demokratikusabb államforma felé való elmozdulásának ígérete után. A McDonald's hatalmas népszerűségnek örvendett, és 32 éven át tarkította az Oroszországot, mielőtt a vállalat végül úgy döntött, hogy 2022 májusában kivonul. Mint közölték: "Az ukrajnai háború okozta humanitárius válság és az azt megelőző kiszámíthatatlan működési környezet arra a következtetésre késztette a McDonald's-t, hogy az üzlet további tulajdonlása Oroszországban már nem tartható fenn, és nincs összhangban a vállalat értékeivel sem".

Eladták a több mint 800 éttermet egy orosz vevőnek, Alexander Govornak. Egy hónapon belül Govor új láncot nyitott Vkusno i Tochka (Ízletes és ennyi) néven. A Vkusno i Tochka logója egy díszes M betű, amely egy hamburgert és két sült krumplit jelképezhet

Nepál

A vállalat 1993-ban próbálkozott egy nepáli étteremmel, de nem járt sikerrel, méghozzá jogi és kulturális akadályok miatt. Az Egyesült Államok és Nepál közötti szabad kereskedelem és befektetési megállapodások hiánya is akadályozta az együttműködést.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy Nepálban egyáltalán nincs gyorsétteremlánc jelen, aki amerikai ízekre vágyik, annak ott a KFC és a Pizza Hut is. Ennek ellenére az országban a hagyományos nepáli ételek népszerűek, és a kulturális különbségek miatt a McDonald's nem találta meg a helyét a piacon.

Kuba

Kuba a szocialista forradalom után, 1968-ban száműzte a McDonald's-ot, amely egyike volt az első külföldi vállalatoknak, amely megnyitotta az üzletét az országban. A kubai kormány egyszerűen bekebelezte az amerikai tulajdonban lévő vállalatot és minden tulajdonát államosította. A gyorsétteremlánc nem tért vissza Kubában a forradalom óta, annak ellenére, hogy az ország 2014-ben normalizálta a kapcsolatokat az Egyesült Államokkal.

A kubai kormány az állami tulajdonú vállalatok előtérbe helyezését elősegítő politikát folytat, és óvatosan választja meg, hogy milyen külföldi vállalatokat hív meg az országba. A külföldi vállalatoknak szigorú szabályozásoknak kell megfelelniük, és gyakran szorosan együtt kell működniük a kubai kormánnyal.

Mali

Mali Nyugat-Afrikában található, gazdasági és politikai instabilitással küzdő ország. 2012-ben és 2020-ban is polgárháború dúlt, és az alapvető infrastruktúra hiányzik. A McDonald's nem talált lehetőséget arra, hogy megnyissa éttermeit ebben a bizonytalan környezetben.

Az étteremláncok és más külföldi vállalatok számára az is akadályt jelent, hogy az élelmiszerellátási láncok bizonytalanok és instabilak, ami megnehezíti a nyersanyagok beszerzését és az élelmiszerbiztonság fenntartását. Az ilyen körülmények között a híres külföldi étteremláncok egyszerűen nem látnak itt üzleti lehetőséget.

Barbados

Barbados egy szigetország a Karib-tengeren, amely elsősorban a turizmusra támaszkodik. Kifejezetten népszerű üdülőhely, és az ide látogatók szeretik élvezni a helyi konyhát, ami a tenger ízletes gyümölcseire épül. Az egzotikus helyszín és a kulturális környezet miatt a McDonald's nem találta meg a helyét Barbadoson, a turisták inkább az autentikus karibi ételeket részesítik előnyben az amerikai gyorséttermi ételekkel szemben. Azoknak, akik mégis hajlanak egy gyors ebédre vagy vacsorára, számos más nemzetközi és helyi lánc kínálata közül választhatnak Barbadoson.

Isztambul, Törökország

Isztambulban nem, de az ország más részein megtalálható a lánc. McDonald's Törökországban csak későn kezdett el terjeszkedni és az isztambuli éttermekekkel gond volt az engedélyezések és a szabályozások miatt, ezért hamar bezártak. Azóta ismét megnyitottak pár helyen, de még mindig nem olyan erős a jelenléte, mint az ország más részein.

Az Isztambuli kulturális és gasztronómiai környezet eltér a többi török régiótól, az emberek itt hajlamosak az autentikus török ételeket részesíteni előnyben. Az Isztambulba látogatók számára számos lehetőség áll rendelkezésre az autentikus török konyha felfedezésére. A város gazdag történelemmel és kulturális kincsekkel rendelkezik, és a turisták számára számos más élmény és étkezési lehetőség érhető el.