Rejtélyes haláleset tartja lázban a magyarokat: ez már a harmadik ilyen eset az elmúlt 7 évben

Az elmúlt műsorhéten, szeptember 14-től 20-ig 184 ezer nézőt vonzottak a magyar mozikba az új filmek, köztük az egy hete bemutatott új Poirot-film, a Szeánsz Velencében. Az összes eladott jegynek közel 20 százalékát erre a filmre váltották. Úgy tűnik ráadásul, hogy a nyár végére bezuhant mozizási kedv ismét új erőre kapott szeptember második felére. Mutatjuk, mire váltanak most legtöbben jegyet a mozikban és milyen nagy várakozásra számot tartó filmek érkeznek még az ősszel.

A Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint szeptember 14-től 20-ig 184 340 jegyet adtak el a magyar mozik, 9 százalékkal többet, mint a megelőző műsorhéten. A legnézettebb film a Szeánsz Velencében volt, az új Kenneth Branagh-féle Poirot-filmsorozat harmadik felvonása a tavalyi Halál a Níluson és a 2017-es Gyilkosság az Orient expresszen után. A helyszín ezúttal Olaszország, és éppen mindenszentek napján történik a rejtélyes gyilkosság, így igazi őszi csemege ez a krimi műfaj kedvelőinek.

A Poirot-történettől csak egy hajszállal maradt le Az apáca 2, a hírhedt horrorfilm folytatása. Szintén sokan voltak kíváncsiak a Miután annyi minden történt című amerikai romantikus drámára is, mely így a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Nem kevesen ültek be a Bazi nagy görög lagzi 3. és A Védelmező 3. című folytatásfilmekre, és még mindig kitart az Oppenheimer és a Barbie iránti érdeklődés is:

Látható, hogy élénkül az érdeklődés a nyár végi csökkenő tendencia után ismét több jegyet váltottak a nézők az elmúlt héten. Augusztus 31-től szeptember 6-ig 141 220, szeptember 7-től 13-ig 169 031, múlt héten pedig 184 340 jegyet adtak el a mozik. Bár több 2023-as premiert halasztottak már idén a hollywoodi író- és színészsztrájk miatt - ezért is nem láthatjuk idén például a Dűne folytatását - azért mégis van érdeklődés, és lesz is mit nézni.

Lassan érik az őszi filmtermés

Az ősszel sem fog unatkozni, akinek mozizni lenne kedve. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat a legnagyobb érdeklődésre számot tartó filmek közül. Tegnap mutatták be a Feláldozh4tókat, melyre bizonyára sokan beülnek nagy popcornnal vagy nachosszal és kólával a plázamozikba. Szintén tegnap került a mozikba az Aranyéveink című német vígjáték, mely a nyugdíjaskori újrakezdésről szól.

Szeptember 28-tól játsszák a magyar mozik Az Alkotó című nagyszabású, akciódús sci-fi thrillert Gareth Edwards rendezésében (Godzilla, Zsivány Egyes), illetve a francia romantikus drámák kedvelőinek örömére érkezik A szerelem természete, melynek főszereplője szenvedélyesen beleszeret egy olyan férfiba, akitől hatalmas társadalmi szakadék választja el. Sophia és Sylvain együtt küzd azért, hogy a szerelme családja, baráti köre, környezete elfogadja a szerelmüket.

Október 5-én mutatják be a mozik Reisz Gábor új, Magyarázat mindenre című filmjét, mely a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál Horizontok-szekcióból a legjobb film díját hozta haza.

Szintén október 5-től játsszák a Fűrész X.-et, október 12-től pedig jön Az ördögűző: A hívő is. Ugyancsak októberben két nagyon eltérő kosztümös filmdráma is kerül a mozikba. Az egyik Johnny Depp visszatérő filmje, a Jeanne du Barry - A szerető, mely XVI. Lajos francia király szeretőjéről szól, a másik pedig Yorgos Lanthimos Szegény párák című erősen fikciós, science fiction elemekre építő groteszk drámája.

Október 19-től játsszák Martin Scorsese új filmjét, a Megfojtott virágokat, melynek főbb szerepeiben Robert De Niro, Leonardo DiCaprio és Lily Gladstone tűnnek fel. Ugyanekkor érkezik a magyar Cicaverzum című abszurd film, egy fekete kandúr és egy 30-as szingli románcáról.

Az ősz további részében is számos érdekes, izgalmas film érkezik majd, ráadásul rengeteg filmes eseményt rendeznek ebben az időszakban Budapesten és vidéken egyaránt. Az egyik legközelebbi országos filmfesztivál a Szemrevaló, mely október 5-e és 15-e között mutat be német nyelvterületről származó filmeket.