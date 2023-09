Elszörnyedt a Kőgazdag fiatalokon Jákob Zoltán: A luxusélet mögötti teljesítmény a szüleiké!

Jákob Zoltán nem nézi jó szemmel a Kőgazdag fiatalok harácsolását és a szereplők viselkedését. Mint mondta, a bemutatott luxusélet mögött vélhetően a szülők teljesítménye, munkája áll. A milliárdos elárulta, ő nem kényezteti el gyerekeit, erre nekik sincs igényük. Fia a cégénél dolgozik, de végig kell járnia a ranglétrát, mint mindenki másnak. Hozzétette, ha a reality szereplői nem tudnak a saját lábukra állni, akkor eléri majd őket a telítődés állapota, ami komoly önértékelési zavarokhoz vezethet.

Nagyban fut a TV2 Kőgazdag fiatalok című realityje, amelyben - ahogy a cím is elárulja - tehetős húszonévesek vágnak fel a vagyonukkal. Egy másik "celebmilliárdos", a Crystal Nails alapító-tulajdonosa, Jákob Zoltán nem nézi jó szemmel a harácsolást és a szereplők viselkedését. Mint a Ripostnak elmondta, ő sokat dolgozott azért, hogy ott tartson, ahol, igyekszik a gyermekeinek is ezt a példát mutatni, hogy ne legyenek elkapatva.

Furcsának találom, amikor nagyon fiatal emberek mutatják, hogy milyen anyagi javak felett rendelkeznek. Ők persze, többnyire nem beszélnek a luxusélet mögötti teljesítményről, ami természetesen nem az övék, hanem a szüleiké, akik minden bizonnyal rengeteget dolgoznak azért, hogy megteremtsék azt az életszínvonalat, amit a gyerkőceik is élveznek

- magyarázta Jákob Zoltán. Hozzátette, neki is volt olyan szakasz az életében, amikor örömert okoztak neki a drága ruhák és az ingatlanok, de mára már túljutott ezen. Ehhez szerinte érni kell, tanulni, a folyamaton a Kőgazdag fiatalok is át fognak menni, önállóan is meg fogják teremteni a millióikat, ha pedig nem sikerül nekik, akkor eléri majd őket a telítődés állapota, ami komoly önértékelési zavarokhoz vezethet.

Elárulta, lányai még iskolába járnak, de sosem kértek semmilyen drága dolgot, nem akarnak kitűnni az osztályban sem, maximum a tanulmányi eredményeikkel, "nem akarnak az én elkényeztetett gyerekeimnek tűnni". Fia pedig az ő cégénél dolgozik, de neki is végig kell járnia a ranglétrát, mint mindenki másnak.

Mindenért keményen megdolgozik, és sosem kérte, hogy kivételezzek vele csak azért, mert a fiam. Sőt, önmagával szemben sokkal kritikusabb, mint amilyen én vagyok vele szemben

- tette hozzá.