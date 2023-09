Krausz Gáborral robbant a TV2: itt az óriási bejelentés, ezt rengetegen várták már

Kiderült, hogy kikkel indul el a Dancing With The Stars negyedik évada. A TV2 októbertől sugározza a műsort.

Bejelentette a TV2, kik fognak szerepelni a Dancing With The Stars negyedik évadában. A névsor a következő:

Radics Gigi

Sydney van den Bosch

T. Danny

Hunyadi Donatella

Simon Kornél

Marics Peti

Király Linda

Szabó András Csuti

Eszenyi Enikő

Krausz Gábor

A Dancing With The Stars lényege, hogy egy híres embert összepárosítanak egy tapasztalt táncossal, a párok egymással vetélkednek. A műsort idén is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András vezetik, az idei évad október 14-én indul.