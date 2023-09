Balogh Levente: "Persze, hogy gazdag vagyok, de vannak nálam gazdagabbak is"

Aki gazdag akar lenni, az kizsákmányolja a világot, az embereket és a természetet is - állítja Balogh Levente az RTL Cápák között című üzleti showműsor egyik befektetője.

"Az a véleményem, hogy aki gazdag akar lenni, az kizsákmányolja a világot, az embereket és a természetet is. Az, aki értéket hoz létre, és alkot, közben, ne adj’ Isten, pénzt is keres, az az igazi gazdagság. Mindig mondják, ki gazdag, ki nem gazdag... sokkal gazdagabb emberek vannak nálam szerintem még Kecskeméten is, nem csak Budapesten” – mondta Balogh Levente.Balogh Levente a Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsorában beszélt az életéről.

„Nem megyek soha nyugdíjba! Van három szerelemprojektem, amivel pénzt még nem kerestem, s lehet, hogy nem is fogunk” – jelentette ki, majd hozzátette: fontosnak tartja az edukációt, és hogy a magyar nagyvállalkozók, a magyar gazdag emberek a társadalmi szerepvállalásukat Magyarországon gyakorolják.