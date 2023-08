Brutális vihar csapott le Budapestre: videón a pusztítás, óriási a kár

Hatalmas eső zúdult le tegnap este Magyarországra: a hírek szerint a Katasztrófavédelmet ötvenszer is többször riasztották, miközben az Országos Meteorológiai Szolgálat már tegnap délután kiadta az elsőfokú figyelmeztetést.

Tegnap délután adta i az Országos Meteorológiai Szolgálat az elsőfokú, azaz citromsárga figyelmeztetést várható felhőszakadások miatt. Ez a riasztás még most is érvényben van, ami nem véletlen: csak a tegnapi esőzések miatt a Katasztrófavédelem a HVG információi szerint országszerte ötvennél is több megkeresést kapott.

Az Időkép szerint csak Budapestre hirtelen 20-25 mm-nyi csapadék érkezett, de a XI. kerületben 41 mm-nyi eső zúdúlt le.