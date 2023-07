Óriásit ment Azahriah és Desh: ezekért a zenékért őrülnek most meg a magyarok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hazai közönség legtöbbször Azahriah és Desh Pullup című számát hallgatta a Spotify-on, mely majdnem 6,5 millió lejátszást ért el 2022-ben. Ugyanezen a zenei streamingszolgáltatón a világ legnépszerűbb dalának Harry Styles As It Was című dala tekinthető, amit több mint 1,7 milliárdszor játszottak le a platformon a tavalyi évben – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kutatásából, amely azt vizsgálta, hogy mely előadók és zeneszámok voltak a legnépszerűbbek a Spotify-on és a YouTube-on.

A Spotify és a YouTube heti gyakorisággal hozza nyilvánosságra adatait mind globális, mind országos szinten. Hivatalos éves toplista hiányában az NMHH a publikus adatokra támaszkodva készítette el az éves eredményeket, összeszámolva a teljes év során felgyülemlett hallgatottságot, nézettséget. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Spotify legnépszerűbb előadói a világon és itthon A Spotify 2022-ben 488 millió felhasználóval és 205 millió előfizetővel büszkélkedhetett. Éves szinten 433 millióan jelentkeznek be, melyből 188 millió előfizető. Napi szinten a felhasználók 44 százaléka lép be az oldalra. A közönség 26 százaléka 24 év alatti. Napi szinten a legtöbb időt az észak-amerikaiak töltik a platformon (140 perc), majd az afrikai és közel-keleti régióban élők (124 perc) következnek a sorban, míg az öreg kontinens lakói a legkevesebbet (99 perc). A legtöbbet játszott előadó a Spotify világranglistája szerint Bad Bunny (Rossz Nyuszi) volt. A név egy 28 éves férfit rejt, akinek dalait az év során több mint ötmilliárdszor streamelték. A második helyezett, Harry Styles-t másfél, a harmadik helyen álló Taylor Swift-et pedig 2,3 milliárddal kevesebbszer hallgatták, mint Bunny-t. A Spotify adatai szerint a világ legnépszerűbb zeneszáma Harry Styles 2022. április 1-jén debütáló As It Was című műve lett, amit több mint 1,7 milliárdszor játszottak le. A magyar hallgatók körében is népszerű volt az angol énekes a maga nyolcadik helyével, de az élen két hazai fiatal: Azahriah és Desh végzett. A Pullup című szerzemény 2022-ben – majdnem hat és fél milliószor került lejátszásra. Külön érdekesség, hogy több mint három éve, 160 hete folyamatosan a magyar top200-ban található Dzsúdló és Lil Frakk Lej című műve, melyet csak 2022-ben 3,8 milliószor streameltek. EZ IS ÉRDEKELHET Ő lehet az adócsalási ügybe keveredett magyar zenész: 100 milliós bevételét nem vallotta be A szakmában állítólag nyílt titok, hogy vannak zűrös ügyei az illetőnek, aki a YouTube-os bevételei miatt kerülhetett bajba. A YouTube slágerlistáira nagy hatással van India Ami a YouTube-ot illeti: a Facebook után a világ második leglátogatottabb weboldala, több mint 65 ezer nyilvános csatornával és évente 2,6 milliárd felhasználóval rendelkezik, illetve 80 millió előfizetője van. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) EZ IS ÉRDEKELHET Úristen! Ennyit keresett tavaly Marics Peti és Valkusz Milán: kikerült a VALMAR céges beszámolója Az éves beszámolók szerint a Valmar 40 millió forintot fizetett ki osztalékként, de a Tankcsapdának sem lehet egy szava sem a tagok cégeinek bevételeit tekintve. 2021-ben a legmagasabb nézettséget elérő zeneszám 1,7 milliárdos megtekintést ért el. 2022-ben ez a szám 1,33 milliárdra csökkent. A YouTube slágerlistáira India nagy hatással van a maga 1,4 milliárdos népességével. Nem véletlen, hogy a világ húsz legtöbbször megtekintett előadója közül 11 indiai. Figyelemre méltó, hogy hárman a 3,2 milliós népességű USA társult államából, Puerto Ricoból származnak. A kalkuttai Alka Yagnik-ot 18 milliárdszor látta képernyőin a Föld 7,9 milliárd lakosa. Rajta kívül Bad Bunny-nak és a Blackpink-nek sikerült első helyezést elérnie az év során legalább egy hét erejéig. A hazai közönség ugyanakkor elsősorban a magyar előadókra kíváncsi a YouTube-on. Akárcsak 2021-ben, ezúttal is húszból mindössze egyetlen volt a külföldi, az amerikai Eminem. Sokkal nagyobb mozgások jellemzik a hazai toplistát, mint a globálist. Egy-egy új sláger pár nap alatt sokmilliós nézettséget hoz, de a folyton érkező újdonságok leszorítják egymást a dobogóról. A legnézettebb a magyarok körében a 2022-ben a 21 éves Azahriah. A rádiós top20-ból hárman vannak jelen a YouTube-os top20-ban: a Halott Pénz (rádiós 2.), a Follow The Flow (4.) és a Bagossy Brothers Company (10.). A 2022-ben 122 milliószor megtekintett Azahriáh-t összesen 6.774-szer hallhattuk a rádiókban ugyanebben az évben, ezzel a 85. helyezést érte el. Olyan nincs közöttük, akit egyszer se szerkesztettek volna a rádiók műsoraiba. A magyar lakosok egy jelentős csoportja (főleg a fiatalok) távol marad a rádiók lineáris adásaitól. A Spotify, a YouTube és megannyi online tartalomszolgáltató platformján saját maguk látják el a műsorszerkesztők szerepét, hosszú éveken át finomított algoritmusok segítik őket a zeneszámok kiválasztásában. Érdekesség, hogy a zenei streamingplatform legsikeresebbjei közül egyetlen zenekar sem került be a rádiós top20-ba. Ezzel ellentétben Ákos, Bagossy Brothers Company, Bon Bon, Caramel, Follow The Flow, Győrfi Albert, Halott Pénz, Honeybeast, Hooligans, Irie Maffia, Kowalsky Meg A Vega, Magna Cum Laude, Margaret Island, New Level Empire, Republic, Rúzsa Magdi, Soulwave, Szakács Gergő, Wellhello mind olyan formációk, amelyek a rádiós top20-ban végeztek, a Spotify-on azonban minimális sikereket értek el.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK