Horror árak az idei Balaton Soundon: fél liter fröccs 2790, sima lángos 2500, gofri 3000

Hivatalosan is megindult az idei fesztivál szezon, miután tegnap megnyitotta a kapuit a Balaton Sound. A fesztivál az eddigi években is arról volt híres, hogy nem azért mennek oda az emberek, hogy olcsón berúgjanak, most viszont a tavalyi árakhoz mérten is jelentősen megdrágultak a fesztivál árai.

Tegnap megnyitotta kapuit a Balaton Sound, ahol több ott lévő is arról panaszkodott a Telexnek, hogy horrorisztikusan megdrágult a fesztivál tavaly óta. Az ott lévők szerint egy tubi-szóda több mint 3000 forintba kerül. De ez még csak a jéghegy csúcsa. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Csak a repohár 800 forintba kerül, ha fél literes kiszerelésű italt szeretnénk vásárolni, de ha csak egy felest akarnánk legurítani, ahhoz is 400 forint a repohár. Egy ásványvíz 990 forint, mag a szóda decija 200 forintba kerül. De, aki egy kólát inna se járt jobban: fél liter 1150 forintba kerül, míg a csapolt Heineken 1890 forint, a dobozos pedig 1990 forint. Ha viszont fröccsöznénk még mélyebben a pénztárcánkba kell nyúlnunk: három deci 1190, négy deci 1790, míg fél liter fröccs 2790 forintba kerül. Egy deci bor pedig 790 forintról indul. Ha a long drinkeket nézzük, akkor a vodka szóda még a legkifizetődőbb, ebből három deci 2890 forint, míg fél liter 4290 forint. Innentől pedig minden csak drágább lesz. De az se jár jól, aki esetleg megéhezik két koncert között: a lángos 2500 forintnál kezdődik, de egy grillkolbász krumplival és szósszal is ugyanennyibe kerül. Az Aldiban azonban egész jó áron be lehet vásárolni, ha szerencsénk van: kérhetjük a grillsajtot, csirkemellett, lazacot szendvicsként és salátaágyon is, az árai 2000-3000 forintba kerülnek. Ez pedig kifejezetten jónak tűnik, ha figyelembe vesszük, hogy egy hamburger 2990 és 3490 forinttól kezdődik, egy belga gofri 3000 forint, miközben 6500 forintba kerül egy saslik.

Címlapkép: Getty Images

