Felfoghatatlan: meghalt a legendás magyar fesztivál alapítója

Meghalt Pallagi Anikó, a Kapolcsi Művészetek Völgye egyik alapítója, volt programigazgatója – írta meg a Facebookon a fesztivál társalapítója, Márta István, Erkel Ferenc-díjas zeneszerző.

Elment közülünk Pallagi Anikó, a Kapolcsi Művészeti Napok/Művészetek Völgye egyik alapítója és több, mint 20 évig programigazgatója, kapolcsi díszpolgár, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet tagja - írja posztjában Márta István.

Szívvel, hittel, kitartással és szerényen, csendesen, becsületesen tette a dolgát, lett légyen szó a fesztiválról, filmekről vagy akár az Új Színházról. Igazi, a közösségért dolgozó, az azt formáló "tettestársunk" volt. Sokunké - folytatódik a megható bejegyzést.

Halálára igazán nincsenek is szavak de talán nincs is rájuk szükség, hisz a közhelyek világa nem az övé volt. Ezekre nem ért rá. Megoldó ember volt. Olyan "háttérben maradó" fajta.

A történetek - a mi közös történeteink, történéseink - velünk élnek tovább. Jelentős "szerepet" kapott a sorstól és lehetetlen feladatokat oldott meg. Végtelenül csökönyös volt...az ügyért, az ügyekért... mindannyiunkért. Most sokan könnyezünk... - zárja gondolatait az Erkel Ferenc-díjas zeneszerző.