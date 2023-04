Óriásit kaszáltak a magyar zenészek: vaskos jogdíj ütötte a markát a sztároknak

Az Artisjus 2022-ben 8,67 milliárd forint jogdíjat fizetett ki a dalok, zeneművek szerzőinek. Ez 29%-os növekedést jelent 2021-hez képest, de még nem éri el a koronavírusjárvány előtti szintet. A nemzetközi zenei streaming elhangzásokra tavaly már 273 millió forintot fizetett az Artisjus a hazai szerzőknek, ez pedig igen jelentős, több mint háromszoros növekedés 2021-hez képest. Az Artisjus közzétette 2022-es statisztikáit.

Magyar Az Artisjus 2022-ben összesen 8 milliárd 670 millió forint jogdíjat fizetett ki a dalok, zeneművek alkotóinak. Ez 29%-kal több a 2021-ben szétosztott 6,7 milliárd forintnál, ugyanakkor még nem éri el a pandémia előtti szintet. A teljes összeg 52,16%-a, 4,52 milliárd forint jutott a magyar zenékre és 47,84%-a külföldi dalokra. A hazai szerzőknek jutó hányad 50-54% között mozog évek óta. Az, hogy a zeneipar számos szektora csak 2022-ben tért vissza a normális kerékvágásba, várhatóan a 2023-ban kifizetett jogdíjakban lesz érzékelhető.

Az Artisjus 2022-ben jelentősen növelni tudta a nemzetközi online szolgáltatók (pl. YouTube, Spotify, Apple Music stb.) jogdíjainak kifizetését. Míg 2021-ben 76 millió forintot kaptak a szerzők az Artisjustól a zenei streaming lejátszásokért, 2022-ben ennek már több mint háromszorosa, 273 millió forint érkezett a számlájukra. Ez a jogdíj szinte teljes egészében magyar szerzőkhöz jutott, hiszen a nemzetközi zenei repertoár jogdíját saját jogkezelőiken keresztül fizetik ki. Ezzel szemben például a rádióban megszólaló, külföldi szerzők által írt művek esetén az Artisjus szedi be a jogdíjat, majd a megfelelő országok jogkezelőivel kötött megállapodások alapján utalja tovább. A nemzetközi zenei streaming jogdíjak terén további növekedés várható annak köszönhetően, hogy az Artisjus 2022-ben megbízta a francia jogkezelő szervezetet az online jogdíjak beszedésével.

Szerzői jogdíj a magyar átlagbér tükrében

2022-ben minden korábbinál több, 18 414 hazai szerző részesült jogdíjban az Artisjus kifizetései által. Ez a növekedés egyrészt annak köszönhető, hogy az Artisjus egyre pontosabban képes beazonosítani a kisebb elhangzási adatokat, másrészt az online szolgáltatóknál az alacsony hallgatottságú szerzemények esetén is megtörténik a jogdíjak beszedése és kifizetése. Az Artisjus által közzétett jogdíjpiramis azt mutatja meg, hogy miként viszonyulnak az egyhavi szerzői jogdíjak az átlagbérekhez.

A Zeneipari Jelentéshez készült, pár évvel ezelőtti felmérések alapján Magyarországon a professzionális zenészek jövedelmének átlagosan egyötödét teszi ki a szerzői jogdíj, míg a bevételük fennmaradó része fellépői gázsiból, zeneoktatásból, pályázatokból, előadói jogdíjakból, fizikai és digitális értékesítésből, merchandise termékek eladásából származik. Az átlagbér legalább egyötödét 638-an kapták meg havi szinten 2022-ben.

Az átlagbért és a piramis csúcsán lévők jogdíjjövedelmét összevetve látható, hogy évről évre kevesebben érik el a kétszeres átlagbért, míg a szerzői derékhad esetében 2021-hez képest már növekedés látható: a szerzői középosztályban 1675 szerző foglalt helyet tavaly, 8 %-kal többen, mint az előző évben. Ők azok, akik az egyhavi átlagbér összegénél kevesebb jogdíjat kaptak, de elérték annak 5%-át. 2022-ben 112 szerzőnek sikerült havonta megkeresni a hazai átlagbért, közülük 36 alkotó ennek legalább dupláját vitte haza havi szinten.

Továbbra is több dal születik, mint a járvány előtt

Az Artisjushoz 1338 új szerző regisztrált 2022-ben, köztük kiemelkedő volt a fiatal alkotók aránya. Az újonnan belépők csaknem fele, 46%-a 30 év alatti szerző. A 2020-as rekordévhez képest 2021-ben és 2022-ben is kevesebb új dal született, de még mindig több új szerzeményt jelentettek be az Artisjusnál, mint a pandémia előtt. A szerzők 2022-ben 19 844 új dalt regisztráltak, és ezek többségét a pop (17,2%), a rock/metal (16%) és az elektronikus zene (13,1%) stílusokba sorolták be. A jazz esetében látható hosszú távú növekedés: tízéves távlatban most először haladta meg az összes mű 5%-át az ide sorolt szerzemények száma.

Szerzői együttműködések

A rádiókban legtöbbet játszott 30 magyar dal esetében dalonként átlagosan 3,7 szerző (előző években: 2,8-3,5 között), a legtöbb online jogdíjat termelő szerzeményekre pedig átlagolva 3,5 fő jutott tavaly. A rádiós sikerek között egy sem volt, aminek egyetlen szerzője lett volna; az online slágerek között is csak egyetlen. A 2022-ben bejegyzett új dalok között szerepel azonban az eddigi legtöbb, összesen 37 ismert magyar dalszerző közös munkája, a Dalszerzők Napja alkalmából megszületett rekorddöntő Ez a dal mindenkié.