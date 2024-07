Érkezik a Sztárbox új évada: súlyos pofonok várhatnak Sárközi Ákosra, Pachert Balázsra, Varga Viktorra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A tavalyi év egyik legnézettebb műsorában, a Sztárboxban hamarosan újra ringbe szállnak a hírességek - közölte az RTL. Az idei évad is elképesztő mérkőzéseket ígér, a versenyzők már hónapok óta készülnek a megmérettetésre a Sztárbox szakmai supervisora, az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, Kovács Kokó István vezetésével, akinek szakmai csapata most is maximális teljesítményre sarkallja a sztárokat - írták.

A Sztárbox hamarosan újra a képernyőn: a többfordulós versenysorozat idén még egy súlycsoporttal bővül. Bemutatjuk a férfi könnyűsúly nyolc résztvevőjét. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A műsor hatására rengetegen ragadtak bokszkesztyűt a hírességek közül is, és nem titkolt vágyukká vált, hogy ringbe és versenybe szálljanak. Ennek is köszönhetően a műsor készítői a férfi könnyűsúly súlycsoportjával bővítették a mezőnyt, amelyben nyolc elszánt sztár mérkőzik meg egymással a bajnoki övért: Dóra Béla színész,

Horváth Tomi énekes,

Miller Dávid színész, műsorvezető,

Pachert Balázs üzletember,

Sánta László színész,

Sárközi Ákos séf,

Varga Ádám színész,

Varga Viktor énekes. Hamarosan kiderül az is, hogy kik és mikor csapnak össze a súlycsoporton belül, a férfi középsúly versenyzőit pedig a jövő héten mutatják be. Az összecsapásoknak ebben az évadban is a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont ad otthont, lehet a helyszínen is szurkolni, és persze az RTL nézői is élőben izgulhatják végig a mérkőzéseket. EZ IS ÉRDEKELHET Megrohanták a mozikat a magyar nézők: mindenki erre a filmre kíváncsi most A forró napokon jó program lehet beülni a légkondicionált moziterembe egy jó filmre.

Címlapkép: Getty Images

