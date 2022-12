Örülhetnek a lottó szerelmesei: nagyot szakíthat szilveszterkor, akinek malaca lesz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén is új sorsjeggyel zárja az évet a nemzeti lottótársaság: a Sok szerencsét! névre keresztelt kaparós szelvénnyel akár 50 millió forintot is lehet nyerni vele. Szilveszterkor és újévkor még azok is próbára teszik a szerencséjüket, akik az év többi napján nem keresik Fortuna kegyeit.

A népi bölcsesség szerint szilveszter éjjelén, illetve az újév első napján megalapozhatjuk szerencsénket, erre ad lehetőséget a december 30-án megjelenő legújabb sorsjegy, a Sok szerencsét! is, amelynek megvásárlásával akár 50 millió forinttal gazdagabban indulhat az új év. A Sok szerencsét! kaparós tematikáját a szilveszteri partik hangulata mellett az „Új év, új esély!” - mottó ihlette, írja közleményében a Szerencsejáték Zrt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nemzeti lottótársaság felmérése szerint a sorsjegyek iránti kereslet az év utolsó hónapjában fokozódik, ami annak is köszönhető, hogy többen ajándékként vásárolják a terméket. A kutatás szerint az újév közeledtével az emberek jobban bíznak a szerencsében, és ilyenkor nyitottabbá válnak a szerencsejátékokra is. A főjáték kulcsmotívuma természetesen a malacpersely, amelyek alatt a 2023-as számot kell keresni. A malac a bőség, a gazdagság és a termékenység jelképévé vált az évszázadok alatt, a népi hiedelem szerint kitúrja az ember szerencséjét.

Címlapkép: Getty Images

