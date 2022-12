Tovább dagad a Balenciaga-botrány: ezért állnak lángokban a több százezres luxusruhák

Az elmúlt napokban robbant ki egy újabb hatalmas botrány a spanyol luxusmárka, a Balenciaga háza táján. A ruhaüzlet legújabb kampányában ugyanis gyerekeket fotózott, akik láncokkal, bőrszíjakkal megkötözött plüssmackókkal pózolnak, ráadásul a kampányban helyet kapott több hivatalos, az amerikai legfelsőbb bíróság gyermekpornótörvényről szóló jogi dokumentum is. Az internet népe pedig fellázadt: a Balenciaga tömött üzletei konganak az ürességtől, miközben ezrével keringenek az interneten a videók, amiben az emberek a márka termékeit vágják szét, égetik el, vagy csak dobják ki a kukába. Ez pedig rövid időn belül nem az első zűr a cégnél, ami könnyen a márka végét is jelentheti.

Kicsit több, mint egy hónappal azután, hogy Kanye West a Balenciaga színeiben felvonultatta a „White Lives Matter” kollekcióját (ez a szlogen volt a válasza a szélsőjobboldalnak a „Black Lives Matter”-re még 2020-ban, azaz lefordítva a fehér élet számít) a márka újra óriási bakot lőtt. A cég most dobta piacra a legújabb gyerekkollekcióját, aminek reklámkampányában kisgyerekek pózolnak plüssmedve alakú táskákkal, amiket bőrszíjak, láncok díszítenek. Azaz klasszikus BDSM, azaz szadalmazó szexuális jelképek láthatóak a macikon.

Ez pedig még csak a kezdet: nem elég, hogy szexuális tárgyként állítottak be 10 éven aluliakat, de a reklámkampány fotói között fellelhetőek a legfelsőbb bíróság gyermekpornográfiáról szóló jogi dokumentumai is, ami teljes egészében kiverte a biztosítékot az embereknél, hiszen a kampány a túlzott nyersességével pont az ellenkezőjét érte el, mint szerette volna. Egyenlőségjelet tett a Balenciaga és a gyermekpornográfia közé.

Balenciaga files $25M suit against producers of controversial 'BDSM teddy bear' ad campaign https://t.co/Um8QXX1mfQ pic.twitter.com/zudAilf0eq — New York Post (@nypost) November 25, 2022

Tömegével égetik el a többszázezres Balenciaga ruhákat

Az internet népének pedig hamar megérkezett a válasza a márka félresikerült kampányára: tömegek égetik el és vágják szét a Balenciaga cipőiket és ruháikat, miközben több videó is kering az interneten, amin láthatóan konganak az ürességtől az üzletek. Ez pedig akár a több mint 100 éves luxusmárka végét is könnyen jelentheti.

A TikTok-on mint valami vírus terjednek a Balenciaga ruhák megrongálásáról szóló videók, ami – tekintve, hogy 240 ezer forint alatt nem nagyon kapunk semmit se az üzletekben – óriási pazarlásnak tűnhet. Az emberek felháborodásukban az együttesen több millió forint értékű ruháikat vágják szét, égetik el, vagy nemes egyszerűséggel, miután valamilyen módon hordhatatlanná teszik azt, dobják ki a szemétbe.

Sok kommentelőnek ez legalább annyira nem tetszik, mint a Balenciaga kampánya. Sokan érvelnek ugyanis azzal, hogy ezeket a ruhákat, cipőket a rongálás helyett el is adományozhatnák a rászorulóknak, ami hasonlóan nagy érvágás lenne a cégnek, mint a divatba jött égetés. Hiszen egy luxusmárkának a célja az, hogy az arculat fenntarthatósága érdekében csak egy kiváltságos, szűk kör érhesse el a termékeit. Azonban a jelek szerint erre a vásárlóikban nem sok hajlandóság mutatkozik.

A fő problémája mindenkinek a kampánnyal az, hogy egy olyan súlyos kérdéssel kíván a cég pénzt keresni, mint a nemierőszak és a gyermekek abúzusa. Ráadásul mindezt a gyerekruháikkal, ami a legtöbbek szemében különösen visszás hatást kelt. Az képeken Balenciaga kiegészítők hevernek szerte széjjel hivatalos dokumentumokon, éppen ezért döntöttek sokan a cég bojkottálása mellett. A Kanye West féle rasszista kollekció, illetve a jelen cikkben is tárgyaltak után a cég viszont kifejezetten nagy bajba kerülhet, akár a márka végét is jelentheti a sötétebb becslések szerint.

A NewYork Times információi szerint a Balenciaga bevétele körülbelül 1,76 milliárd euró volt 2021-ben, és a hírek szerint az anyacég (a Kering Holland NV, amihez többek között a Gucci, az Alexander McQueen és az Yves Saint Laurent is tartozik) nem tervezi, hogy felbontja a szerződést velük, azonban a hosszútávú hatásokról még közel sem tudunk semmit se, még a szakértők se mernek találgatni, hogy mi lesz a sorsa a luxusmárkának, illetve pontosan mekkora kárt is okozott nekik a félresikerült reklám. A legtöbben a kampányért felelős produkciós cég, a North Sic fejét szeretnék venni a botrányba fulladt kampányért, aki ellen a 25 millió dolláros pert indított a vállalat, miután a kampány óriási kárt okozott nem csak a jóhírükben, hanem anyagilag is. Azonban a Balenciaga a közzétett bocsánatkérés ellenére sem vállalja a felelőséget a kampányért.

Elnézést kért a Balenciaga a BDSM medvékért

A felháborodást keltő képeket a párizsi divathéten jelentette meg a cég, amivel a 2023-as tavaszi/nyári kollekciójukatg kívánták reklámozni. A kampány azonban, ahogyan már írtuk is, hamar törlésre került, a Balenciaga pedig hivatalosan is bocsánatot kért, majd pert indított a North Six és Nicholas Des Jardis díszlettervező és a cége ellen.

Őszintén bocsánatot szeretnénk kérni mindenkitől, akit megsértettünk a kampányunkkal. A plüssmackós táskáinkat nem szabadott volna gyerekekkel együtt bemutatni

– állt az Instagram postban.

Azonban a bocsánatkérés későn jött, és kevésnek bizonyult. A cég állítása szerint ugyanis ők semmilyen szinten nem felelősek a képekért, miután az ő tudtuk nélkül készült el a teljes kampány. Az viszont józan ésszel átgondolva is teljesen abszurd, hogy egy ilyen cégtől senki sem vet egy pillantást a fotókra. Főleg úgy, hogy ők voltak a megrendelők.

Nincs olyan kampány, nincs olyan fotózás, ami megtörténik, amit az ügyfél előtte nem hagyott jóvá. Egy-egy ilyen fotózás rengeteg pénzbe kerül, hiszen híres a fotós, ott vannak modellek, a helyszín stb. Ezek drága dolgok, ezek nem történnek meg csak úgy

– mondta el Friedrich Fanni marketing szakértő videójában. Ennek ellenére viszont a Balenciaga mindenki ellen szeretne pert indítani, aki részt vett a kampány elkészítésében.