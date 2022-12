Óriási bejelentés: Billie Eilish lesz a 2023-as Sziget egyik húzóneve

Hatalmas bejelentést tett a Sziget. Majd’ három tucat 2023-as fellépő nevét dobták be ízelítőként a köztudatba, de már a lista eleje nagyot durran: korunk egyik legnagyobb sztárja, az Oscar-, Golden Globe-, és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish lép fel jövőre a fesztivál Nagyszínpadán.

Amikor felmerült a lehetősége, hogy Billie Eilish-t meg tudjuk hívni a jövő évi fesztiválra, olyan döntést kellett hoznunk, amit nagyon ritkán teszünk meg: egy nappal eltoltuk a Szigetet és most örömmel mondhatjuk, hogy az utóbbi évek talán legnagyobb sztárja a Sziget Nagyszínpadán lép fel 2023-ban – jelentette be Kádár Tamás főszervező Billie Eilish fellépését és egyben azt, hogy a jövő évi fesztivál augusztus 10-én, csütörtökön kezdődik és 15-ig tart majd.

A most bejelentett nevek közül persze a Magyarországon most először látható Billie-n túl is van mit szemezni. Vannak, akik már korábban hatalmas koncertet adtak a Szigeten. Így például a friss dalokkal visszatérő David Guetta, a Florence + the Machine, miután megjelentette a kritikusok által is elismert "Dance Fever" című albumát és szintén idén rukkolt elő új anyaggal az oxfordi legenda, a Foals. Rengeteg új zenével érkezik az Imagine Dragons és sokak örömére pótolja a tavaly betegség miatt lemondott első hazai fellépését Sam Fender. A Szigetet is érinti majd a One Direction zenekar feloszlása után szólókarrierbe kezdett énekes, Niall Horan első fesztiválturnéja.

Az elektronikus szcéna aktuális sztárjai közül a Szigetre várjuk a Major Lazert (is) alapító Diplot vagy itt lesz Jamie xx, de érkezik majd a német elektronikus zene ikonikus alakja, Sven Väth is. És bizonyára felfigyel majd a Sziget közönsége, mint ahogy felfigyelt rá a hiphop-R&B szcéna kanadai szupersztárja, Drake is, a szváziföldi származású Uncle Waffles-re, aki a szupertrendi, dél-afrikából induló, de már az európai klubokban hódító Amapiano egyik feltörekvő csillaga.

Íme a most napvilágot látott első körös lista: Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Sam Fender, Niall Horan, YUNGBLUD, Foals, Diplo, Jamie xx, M83, Moderat, Sven Väth, Mimi Webb, Nothing But Thieves, Two Feet, Viagra Boys, Amyl And The Sniffers, 070 Shake, TV Girl, Dixon, Uncle Waffles, Frank Carter & The Rattlesnakes, Baby Queen, The Comet Is Coming, Easy Life, Youngr, Los Bitchos, Destroy Boys, Kelly Lee Owens (DJ set), Mall Grab, Partiboi69, Parra For Cuva, Jungle By Night, yuné pinku (DJ set) és Hannah Grae.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA