Új szabályozás a koncerthelyszíneken, stadionokban: mindenkit érint, aki koncertre, meccsre menne

2022 végéig úgynevezett kölcsönpoharak lesznek bevezetve a legnagyobb koncerthelyszíneken, stadionokban, mint az A38 hajó, vagy a Puskás Ferenc Stadion. Az új kedvezmény lehetővé teszi, hogy a felhasználó térítésmentesen használhassa 72 órán keresztül a repoharakat.

Tíz évvel ezelőtt még egy nagy zenei fesztivál úgy ért véget, hogy a rendezvény területét ellepték az eldobott műanyag poharak, rengeteg hulladékot termelve ezzel. Nem beszélve a kerthelyiségekről, szórakozóhelyekről, futballstadionokról, ahol szintén tömérdek szemét keletkezett. Az évek során bizonyossá vált, hogy az üvegpoharak sem jelentenek megoldást, csak a Szimpla nevű szórakozóhelyen 880.000 pohár tört el vagy tűnt el az elmúlt 20 évben. Mann Dániel, az A Grund tulajdonosa, ügyvezetője elmondta: a szórakozóhelyen az eldobható poharak miatt heti 5 köbméter műanyag szemét gyűlt össze.

A problémák megoldására 2019-ben repoharakat vezettek be a vendéglátóipari helyeken. A konstrukció lényege, hogy a rendezvényeken a vendégek nem eldobható műanyagpoharat kapnak, hanem újrafelhasználható, strapabíró, mégis könnyű ivóeszközöket. Az egyszeri pohárdíj befizetése után – ha elfogyott az ital – a használt poharakat tokenre vagy tiszta pohárra cserélik a pultnál. Ezeket a tokeneket nemcsak az adott helyen, hanem az ország számos pontján a szerződött partnereknél is be lehet váltani új pohárra. Már több mint 60 szórakozóhely, sportlétesítmény, strand, fesztivál csatlakozott, hogy csak a legnagyobbakat említsük, a Campus Fesztivál, a Papp László Sportaréna, a Barba Negra és a Puskás Ferenc Stadion.

A kezdeményezésben résztvevők mindegyike nyer. A létesítményeknek nem kell a több tonnányi eldobható pohár begyűjtésével, válogatásával, elszállításával foglalkozni. A vásárlók számára kényelmes, trendi, környezettudatos megoldás, ráadásul az eldobható pohár költsége nem épül rá az italuk árára.

A RePoharak életciklusuk végén sem szennyezik a környezetet, ledarálásuk után virágláda, komposztáló, vagy fűre helyezhető taposó készül belőlük. A poharakat Magyarországon gyártják, ezzel is csökkentve az ökológiai lábnyomot.

Az elmúlt egy hónapban parázs vita alakult ki a social media felületeken és a médiában a repohár rendszerről. „Nem akarok belépni a rendszerbe”, Adjátok vissza a pénzemet!”, „Mit csináljak a sok repoharammal?” és „Mi van, ha otthon felejtettem a tokenemet?” kérdések és gondolatok sorjáztak a netes felületeken. Bár több vállalkozást is érintenek a felhasználók felvetései, Magyarország – 2021. évi árbevétel adatok szerint - legnagyobb szereplője lépett egy újítással.

RevoToken néven egy digitális token applikációt fejlesztettünk le. Ehhez elég annyit tenni, hogy a felhasználó letölti az applikációt és beregisztrál. Az itallal egyszeri alkalommal pohárdíjat fizet, majd a pohár visszavitele után telefonját a pultnál lévő RevoToken eszközhöz érinti, és kap egy digitális tokent. Így elejét tudjuk venni annak, ha valaki otthon felejtette a tokenjét

– mondta el Maros Róbert, a Cup Revolution Kft. ügyvezetője.

A repoharat hamarosan több mint 60 szórakozóhelyen, stadionban, strandon térítésmentesen is használhatja az évente összesen több millió látogató a Kölcsönpohár funkciónak köszönhetően. Ennek értelmében a regisztráció bankkártyával szükséges, azonban a 400 forintos pohárdíj csak akkor vonódik le a számláról, ha a fogyasztó 72 órán belül nem adja le a poharat valamelyik partnernél, mindaddig a poharak használata ingyenes. Az applikáció tesztelése jelenleg zajlik, és év végéig kerül bevezetése.

Az ötletgazdák szeptember 14-én és 15-én Budapesten, az Erzsébet téren „repohárvisszaváltó” napokat tartanak. Eszerint mindenki, aki visszaváltható, akár a cég versenytársai által gyártott repoharat ad le, a token mellé egy alkoholos vagy alkoholmentes sört kap ajándékba, ha pedig regisztrál a digitális tokenre, még egy sörrel ajándékozzák meg.

Forrás: Cup Revolution