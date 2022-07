Örülhetnek a magyar focisták a gyenge forintnak: brutálisan emelkedett a fizetésük

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az NB1-ben a legjobban kereső futballista 27 millió forintnál is többet kap havonta, és a legszegényebb magyar klubnak is milliárdos a költségvetése. A bérezés már az európai topligák szintjét is elérheti a hazai bajnokságban focizó játékosoknál. A gyenge forint miatt még jobban jár, akit euróban fizetnek ki.

A magyar NB1 legjobban fizetett játékosa a Puskás Akadémiában játszó Sahab Zahedi, három óránként százezer forintot kap - hangzott el a Fókusz riportjában. A 26 éves iráni csatár sajtóhírek szerint havi 24 millió forintos fizetésért, pontosabban évi 800 ezer euróért írt alá, ami a forint drasztikus gyengülése miatt napról napra többet ér. A focista 800 ezer eurós fizetése átszámítva jelenleg már havi több mint 27 millió forintot ér, mindez éves szinten 324 millió forint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hogy ha a 25 milliárdot, ami az NB1 tavalyi bérköltsége volt, elosztom a 346 játékossal, akkor játékosonként évi 73 millió forint foglalkoztatási költség jön ki – mondta Muszbek Mihály sportközgazdász, de hozzátette, hogy 73 milliós összegben minden alkalmazott fizetése benne van a mosónőtől kezdve a fűnyírón keresztül az utánpótlás játékosokig. Mindent összevetve számításai szerint fejenként átlagosan havi ötmillió forint körüli összeg jön ki egy NB1-es játékosnál.

Címlapkép: Getty Images

