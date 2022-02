Pont került a magyar színészlegenda örökségi ügyére: ők kapták a 100 milliós hagyatékot

Közel egy évtizeddel Csala Zsuzsa temetése után kiderült, a véletlenül megtalált végakarat története nem igaz – minderről a színésznő unokahúga, Dankó Dóra mesélt a Blikknek.

A nyolc éve elhunyt legendás komikus színésznő, Csala Zsuzsa halála után nagy kérdés volt, ki örökélheti 100 millió forintnál is többre rúgó hagyatékát. Az akkori pletykák szerint egy kabátzsebből előkerült végrendelet tett pontot az ügy végére. Most a Jászai Mari-díjas művésznő unokhúga is megszólalt, aki cáfolta a korábbi értesülést.

– A nagynéném – vagy ahogy a családban hívtuk: Bumbika – egyáltalán nem volt bohém, már jó előre megírta a végakaratát. Ő fogalmazta meg és a saját kezével írta. Tőlem kért segítséget, miként kell hitelesíteni, hogy azt később senki ne támadhassa meg. Végül, miután egy példányt letétbe tett, az eredetit magánál őrizte élete végéig. Volt egy csodás íróasztala, annak egy titkos fiókjában volt elzárva.

– árulta el Dankó Dóra, aki fivérével, Péterrel és két másik unokatestvérükkel osztoztak a színésznő vagyonán. – Bumbikának nem volt gyermeke, de minket úgy szeretett, mintha a sajátjai lettünk volna. Mindig számíthatott ránk, a családjára, és persze, a barátaira is. Anettka és a férje, Rezső, aki azóta elhunyt, nagyon sokat segítettek neki, szerették, támogatták, nagyon hálásak vagyunk ezért.

Az unokahúg azt is elárulta, Csala éppen olyan vidám volt sokáig, mint ahogy a színpadról ismertük, ám élete párjának elvesztése után minden megváltozott.

Pista bácsi halála után már nem volt a régi. Eladta a házat, ahol együtt éltek, utána bezárkózott, magába fordult. Akkor már nem volt egészséges, de nem akart orvoshoz járni, gyógyszereket szedni, és mélyen titkolta, hogy beteg. Számunkra is csak utólag derült ki, hogy rossz volt a szíve. Ő nem kapálózott, nem akart szembe menni a sorsával, csak szeretett volna csendben elaludni. Élete utolsó éveiben lélekben már az édesanyjával és a férjével volt, és mivel Bumbika spirituális ember volt, szerintem hozzájuk vágyott már.

– emlékezett vissza Dóra. Csala Zsuzsának két testvére volt. Dóra édesanyja, Márta, aki nem sokkal a színésznő halála előtt hunyt el, valamint Csilla, akivel nagyon jó viszonyt ápoltak. Az örökség egyik részét képező dunaalmási ingatlanban élt a férjével, ám nemrég ő is elhunyt.