Így lett az internet sztárja a VV hős: a youtubeos azt is elárulta, mennyit tesz zsebre

Hirdetések, csatornatagság, Patreon támogatás, szponzorációk… ezek mind bevételt jelentenek Osváth Zsolt számára, aki alázattal és rengeteg munkával, no meg persze szerettei támogatásával váltotta valóra álmát: műsorvezető lett, de nem a televízióban, hanem saját YouTube csatornáján - áll az InfluenceAIR podcast a Pénzcentrumnak eljuttatott közleményében.

Valóságshow szereplőből minőségi tartalomgyártó. Ő Osváth Zsolt, aki az InfluenceAIR podcast új részében mesél egyedi szerepéről a közösségi média világában, valamint ad némi információt arról is, hogy mennyit keres, és mennyit tesz ennek köszönhetően másokért. A legnagyobb videómegosztó platformon már több mint 3 éve van jelen, és közel 40 milliós megtekintésnél jár. Tartalomgyártóként evidens, hogy munkájából bevétele származik, melyről százalékos arányban beszélt is.

Az online térből származó bevételei körülbelül 50-60 százaléka a YouTube-ból, 25 százaléka a szponzorációkból, a többi pedig saját webshopjából és a Patreon támogatásokból tevődik össze. Ez utóbbinál összeget is említett, ez átlagosan havi 150-200 ezer forintot jelent, amit egyébként mindig jótékony célokra fordít.

Osváth Zsolt ma már ismert tartalomgyártó és étteremtulajdonos, de nem felejtette el, milyen hosszú utat járt be idáig, és rendkívül fontos számára, hogy segítsen olyan embereknek, akiknek szüksége van rá. Az elért sikerei mellett rendkívül büszke karitatív tevékenységeire is – mint például ételosztás hajléktalanoknak, az egykori gyermekotthona támogatása -, főként az összefogás ereje miatt, hiszen rajta kívül magánszemélyek, szervezetek és vállalkozások is részt vállalnak ezekben.

„Az, aki fel tud ajánlani valamit, és az, akinek segítségre van szüksége, az el tud minket érni. Kicsit olyanok vagyunk, mint a Roxfort, aki segítséget kér, az kap is. Bízom benne, hogy ez így tud maradni” – mondta Osváth Zsolt, aki nem csupán a nevét adja a különböző jótékonysági akciókhoz, de idejét, energiáját, bevételei egy részét és a szívét is beleadja.