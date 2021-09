Végre kiderült: ekkor jön A korona következő évada a Netflixen

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kiderült, hogy mikor folytatódik a Netflixen a hazánkban is nagyon népszerű The Crown (A korona) című sorozat. Az ötödik évadra ismét teljesen lecserélődik a szereplőgárda, hiszen a történet szerint a karakterek is öregednek.

Végre elárulta a Netflix, hogy mikor folytatódik a brit királyi család életét feldolgozó sikersorozata. A hazánkban is nagyon népszerű The Crown (A korona) következő szériáját egy online eseményen jelentette be az új évadban II. Erzsébetet alakító Imelda Staunton. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint a színésznő elmondta, a következő évad 2022 novemberében kerül fel a Netflix kínálatába, a pontosabb dátumra még várni kell. Mint megszokott, a sorozatban ismét lecserélődik a teljes szereplői gárda, hiszen a történet szerint is szaladnak az évtizedek, a karakterek is öregednek. Az ötödik évadban Jonathan Pryce alakítja majd Fülöp edinburgh-i herceget, Lesley Manville lesz Margit királyi hercegnő szerepében, Károly walesi herceg Dominic West lesz majd, Diana hercegnét pedig Elizabeth Debicki alakítja. Címlapkép: YouTube

