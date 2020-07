Óriási bajban a legnépszerűbb magyar zenekarok: július 29-én dől el a sorsuk

A zeneipart Magyarországon is hatalmas bizonytalanságba taszította a járvány, de az utóbbi hónapokban legalább volt egy kimondott cél, ami a zenekarok és a szervezők szeme előtt lebeghetett: mindenki augusztus 15-ét várta, ami után elvileg megindulhatnak a zenés-táncos tömegrendezvények.

A bevétel szempontjából kulcsfontosságú nyári szezon nagy része már mindenképp ment a levesbe, de még ott volt a remény egy augusztus végi, nagyon sűrű programra. Eleve a huszadikai hétvégére volt meghirdetve a Strand Fesztivál és a B my Lake, majd még több kisebb és közepes méretű fesztivált is nyár végére halasztottak, mint a Fishing on Orfű, a Kolorádó vagy az EFOTT.

Ám nemrég Palkovics László megszellőztette, hogy a kormány nagy eséllyel augusztus 15. után sem oldja fel az 500 főnél nagyobb rendezvényekre vonatkozó tiltást.

Végső döntés csak július 29-én várható az ügyben.

"Minden kollégának, partnernek azt tudtuk mondani, hogy mi úgy készülünk, lesz Strand és B my Lake, ellenkező esetben azt kockáztatnánk, hogy nem készülnénk el időben, nem érkeznének meg az eszközeink. Leállítani egy ekkora gépezetet nem egyszerű feladat, de újra indítani sokkal nehezebb lenne"



- mondta Lobenwein Norbert, a VOLT Produkció vezetője a 24.hu-nak, aki szerint az utolsó hónap szervezési hajrának számít. A fesztiválok tehát nem tehetnek mást, bizakodnak.

Ha úgy döntenek, hogy ez az év teljesen a kukába megy, az a mi esetünkben egy másfél éves leállást jelent majd, és persze egy csomó másik zenekar esetében is. Ez minden szempontból borzasztó hosszú idő

- mondta Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere a lapnak, aki szerint fontos látni, hogy a zenekar nemcsak arról a hét emberről szól, akik a színpadra állnak, hanem azokról is, akik a csapatukat alkotják és alájuk dolgoznak, mint például a látvány- és hangtechnikusok, a beszállítók, a színpadépítők, a biztonsági szolgálat emberei vagy a fesztiválok kiszolgáló személyzete. Így a Halott Pénznek is egy negyvenfős saját stábja, illetve rengeteg, szorosan együttműködő partnere van, gigantikus állandó költségekkel. Marsalkó a színpadtechnika tárolását vagy a szállító cégeket említi példaként, utóbbiak sok esetben hitelre vásárolt autókkal, buszokkal szállítják a zenekarokat, és nekik most semmi bevételük nincs, miközben a hitelek azért pörögnek.

