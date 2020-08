Megpecsételődött a túlárazott budapesti ingatlanok sorsa: elindult a kivárós játék

Az elmúlt évek ingatlanpiaci nyüzsgésében kiemelt szerepet játszottak a külföldi befektetők. Budapest belvárosában különösen sok ingatlant vásároltak fel, rövidtávú bérbeadás és befektetés céljából, ez a helyzet viszont a világjárvány érkezésével együtt alaposan megváltozott.

A koronavírus érkezésével természetesen szinte minden megváltozott

- értékelte a budapesti belvárosi ingatlanpiacot Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője, aki arról is beszélt, hogyan viszonyulnak most a fővárosi ingatlanokhoz az ázsiai befektetők.

A Central Home közleménye szerint a csökkenő tendencia amúgy már tavaly elkezdődött, 2019-ben is kevesebb kínai vevő keresett már Budapesten lakást. A legtöbben 40-80 millió közötti ingatlanokat kerestek, nappali + 1 vagy 2 hálós beosztással. Nagyobb kereslet volt a jó állapotú, azonnal, felújítás nélkül is használható, AIRBNB-re alkalmas lakásokra, hiszen a gyors megtérülés volt a cél.

A vietnami vevőcsoport is nagyon aktív volt, hasonlóan a rövid távú kiadásra törekedtek a befektetéseiknél. Rájuk, ugyanúgy, mint a kínai vevőkre a villámgyors döntéshozatal a jellemző, általában 1 nap alatt határoznak, és tesznek vételi ajánlatot. Havi néhány fix vevő biztosan érkezett ezekből a vevőcsoportokból a tavalyi évben.

A 2020-as év viszont mindent a fejére tetejére állított. Így bár mind a kínai, mind a vietnami vevők továbbra is szívesen ruháznának be budapesti belvárosi ingatlanra, egyelőre kivárnak. Csak olyan áron vásárolnak, ami számukra is megfelelő, a túlárazott lakások ideje lejárt. Jelenleg még jó ideig számítani lehet némi árcsökkenésre, így addig csak korlátozott számban számítunk rájuk

- elemzi a helyzetet Ben-Ezra Orran.

A járványhelyzet miatt az utóbbi hónapokban a határok lezárása sem segített az ingatlanpiaci mozgásoknak, értelemszerűen csak a már Magyarországon élő kínai és vietnami befektetők tudtak vásárolni. Bár a gazdasági élet leállása és a turizmus drasztikus csökkenése sok befektetőnek átrendezte a terveit, azért még a tavaszi hónapokban is zajlottak sikeres adásvételek. Ezek jellemzően inkább a nagyon különleges lakások keltek el, viszont általános volt, hogy az egész folyamat lassabban tudott zajlani, kitolódtak a döntési ciklusok, nehezebb volt ügyleteket zárni.

A szakértő arra számít, hogy a második félév azért már lényegesen erősebb lesz, több sikeres tranzakcióval, de ehhez szükség van arra, hogy ismét beinduljanak az utazások is, és személyesen jöhessenek körülnézni a befektetni szándékozó kínai és vietnami vásárlók. A budapesti lakást eladóknak pedig minden bizonnyal nagyobb kompromisszumkészségre és rugalmasságra lesz szükségük a sikeres adásvétel érdekében.

