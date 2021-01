Fél millió magyar a tél legnagyobb áldozata: ilyen házakban nem is csoda

Bár az EU-s átlagnál arányaiban kevesebben, azért így is több mint 500 ezer olyan magyar van, aki nem engedheti meg magának, hogy a szükséges szintre melegítse fel otthonában a hőmérsékletet. És bár a probléma forrása szerteágazó, az biztos, hogy a helyzeten az sem segít, hogy a magyar lakóingatlan-állomány egy jelentős része, főleg a Kádár kockák pocsék állapotban vannak energetikai szempontból. Ahol pedig szökni tud, ott szökni is fog a meleg. A felújítások pedig több százezer magyar háznál gyakorlatilag elengedhetetlenek lennének. Mutatjuk, hogyan lehetne megtenni az első lépést.

Az Európai Unió lakosságának 6,9 százaléka vallatta azt 2019-ben, hogy nem engedhették meg maguknak azt, hogy kellő mértékben felfűtsék otthonuk - adta hírül friss rövidjelentésében az Eurostat. Öröm az ürömben, hogy 2012-ben ez a szám még 10,8 százalék volt, tehát azt lehet mondani, hogy az évek során jelentősen, évről-évre folyamatosan csökken azon EU-s állampolgárok aránya, akik nem képesek megfelelő módon fűteni otthonaikat.

Uniós szinten a legrosszabbul a bolgárok állnak a fűtés terén, ott ugyanis a lakosság nem kevesebb, mint 30,1 százaléka nem képes a komfortja szerint felfűtenie az otthonát. Hasonlóan rossz a helyzet még Litvániában és Cipruson is, ezekben az országokban a lakosság 26,7, illetve 21 százaléka nem képes ugyanerre.

Ahogy a statisztikán látszik, a top3 országon kívül még 3 ország van, ahol a lakosság több mint 10 százaléka vallotta azt, nem voltak képesek otthonaik elégséges felfűtésére. Ez az arány Romániában is kevesebb, mint 1 százalékkal maradt el a tíztől.

Az adatokból látszik az is, hogy Magyarország az EU középmezőnyében helyezkedik el, 1,5 százalékkal az uniós átlag alatt. Ám a probléma még így is a lakosság 5,4 százalékát érintette 2019-ben. Ez pedig azt jelenti, hogy

529 000 magyar állampolgárnak még így is voltak gondjai a téli időszakban.

Több mint fél millióan vallották tehát azt, hogy nem engedhették meg maguknak, hogy kellő mértékben felfűtsék otthonaikat. Ehhez képest, ilyen jellegű problémával lakosságarányosan a legkevesebbeknek Finnországban, Ausztriában és Svédországban kellet megküzdeniük. Ezeken a helyeken mindenhol 2 százalék alatt maradt az otthoni meleget valamilyen formában nélkülözni kényszerülő lakosság aránya.

Nem csoda, hogy szökik a meleg

Az hogy Magyarországon még most is több mint fél millió embernek kell valamilyen formában nélkülöznie az otthon melegét nagy tragédia, főleg azoknak, akik ezt elszenvedik. A problémának azonban több oka is lehet, egyfelől a szegénység, másfelől viszont a magyar lakóingatlanok energetikai szempontból pocsék helyzetben vannak.

A statisztikák szerint az összes hazai háznak nagyjából egyharmada, azaz több mint 800 ezer lakóingatlan úgynevezett kádárkocka, aminek az energiahatékonysága kirívóan rossz. Energetikai osztály-besorolását tekintve ezek az építmények utolsó előtti osztályban kapnak helyet. Ez a besorolás osztályának szöveges jellemzése szerint a rossz minősítést jelenti.

Az adatokból jól látszik, hogy a magyar lakóingatlanok zöménél jócskán lenne lehetőség felújítani. Olyannyira, hogy Koritár Zsuzsanna, a MEHI igazgatója szerint sok esetben egy családi háznál

a fogyasztás 50-60 százaléka megspórolható tud(na) lenni egy teljes körű energetikai beruházással.

Csak egy konkrét példa!

Az egyik leghatékonyabb, a lakosság számára is elérhető eszköz a szigetelés, amely révén - korszerű nyílászárók és a megváltozott hőigényeket lekövetni képes kazán megléte esetén - akár 40-50 százalékkal is csökkenthető egy 60-as, 70-es években épült magyar családi ház energiafelhasználása. És, hogy mindez mennyibe kerül? Nos, egy 100 négyzetméteres otthont, korszerű hőszigetelő anyagok felhasználásával, nagyjából 1,5-2 millió forintból le lehet szigetelni.

Egy ilyen mértékű beruházásba ráadásul még akkor is érdemes belevágni, ha nem rendelkezik az ehhez szükséges önerővel az ember. Hogy miért? Mint azt fentebb említettük, komplex hőszigeteléssel ugyanis akár annyit is meg lehet spórolni a rezsiszámlákon, hogy simán megérheti kölcsönből belevágni a munkálatokba. Azaz az energetikai számítással alátámasztott beruházást követően, a havi átalányon megtakarított összeg nagyobb, vagy legalább akkora lesz, mint a megvalósításhoz igénybe vett hitel törlesztőrészlete.

Tehát holnaptól nem a brutál rezsiszámlákat, hanem a törlesztőt fizeted - utóbbi futamideje viszont előbb-utóbb lejár...

Persze fontos, hogyha hitel bevonására adod a fejed, akkor a lehető legjobb konstrukciót válaszd. Ebben segíthet a Pénzcentrum kalkulátora.

Példaszámításunkbban 1,5 milliós hitelösszeget állítottunk be, 5 éves futamidőre, 5 évni munkaviszonnyal és nettó 300 000 forintos jövedelemmel. Ezek alpján az egyik legjobb ajánlatot a MagNet Bank adja 10,25 százalékos THM-el, ami 31 723 forintos havi törlesztőt jelentene. A második ajánlat a sorban a Budapest Banké, itt a THM 10,36 százalékos, a havi visszafizetendő összeg 31 797 forint lenne. A további ajánlatokat ITT böngészheted.

Címlapkép: Getty Images