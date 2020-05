Durva teher nyomja a magyar nők vállát: a helyzet lassan tarthatatlan

A koronavírus-járvány miatt bevezetett vesztegzár ideje alatt a nőkre jut a házimunka és a gyereknevelés nagyobb terhe, és sokuknak nagyon nagy erőfeszítéseket kell tenniük azért, hogy megbirkózzanak vele - derült ki egy csütörtökön nyilvánosságra hozott nemzetközi felmérésből.

A Boston Consulting Group (BCS) nemzetközi tanácsadó társaság öt országban végzett összeállításából - amelyet a Thomson Reuters Foundation hírszolgáltató ismertetett - kiderült, hogy az anyák és a gyerekek 65 órát töltenek együtt egy héten "fizetetlen házimunkaként", megközelítőleg egyharmaddal többet, mint az apák.

A felmérésbe háromezer, az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Németországban és Franciaországban élő, alkalmazásban álló szülőt vontak be. Az eredményekből kitűnt, hogy a nők, akik általában is több munkát végeznek otthon, viselik a karanténnal járó pluszterhek túlnyomó részét, az otthon végzett "fizetetlen munkaórák" hetente kétszeresükre nőttek.

A felmérés megállapításaira Rachel Thomas, az egyesült államokbeli székhelyű LeanIn.Org nevű, a nők jogaiért kiálló csoport képviselője azt mondta, hogy "a nők túl sok és túl sokáig tartó házimunkát végeznek, a válság miatt pedig eljuthatnak egy pontig, ahol a helyzet már tarthatatlanná válik". Hozzátette, hogy jelentős kultúraváltoztatásra lenne szükség az otthonokban és munkahelyeken. "Ki kellene használnunk ezt az alkalmat arra, hogy jobb megoldást találjunk a munkaszervezésre és a mindennapi életre, olyat, amely mindenki számára tisztességes mértéket biztosít" - fogalmazott.

A kutatók szerint a világjárvány okozta következmények számos szempontból a nőkre terhelődnek leginkább, legyen az a családon belüli erőszak, az alacsonyabb bérek vagy az, hogy a nők teljes munkaidőről részmunkaidőre váltanak, hogy újabb munkát vállaljanak, illetve el tudják végezni a megnövekedett házimunkát.

Éppen ezért az egyesült államokbeli Georgia államtól egészen Mexikóig terjedően arra szólították fel a férfiakat, hogy vegyék ki részüket a házimunkából a vesztegzár alatt, amikor zárva vannak az iskolák, és az emberek kénytelenek otthon maradni.

A felmérésbe bevont nők kétharmada azt is mondta, hogy aggódik szellemi és lelkiállapota miatt. Ugyanerre a férfiaknak csupán a fele panaszkodott.

Egy másik, az Ipsos MORI közvélemény-kutató és a The Fawcett Society nőjogi jótékonysági szervezet által elvégzett, a héten ismertetett elemzésből az derült ki, hogy a brit nők, miközben támogatnak másokat a Covid-19-járvány idején, sokkal nehezebben tudnak "pozitívak maradni". Jacqui Hunt az Equality Now jogvédő világszervezettől ezzel kapcsolatban úgy vélte, nem meglepetés, hogy a nőknek a napi munkájuk mellett most többet kell foglalkozniuk a gyerekekkel és a háztartással.

Nyugat-Afrikában viszont "biztató jelei" mutatkoznak a társadalmi normákban bekövetkezett elmozdulásnak, mert ott a világjárvány idején a férfiak nagyobb mértékben osztoztak a gyereknevelés terhéből - derül ki a CARE International segélyszervezet frissen megjelent gyorsfelméréséből.