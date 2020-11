Alattomos népbetegség támad karácsony előtt: így gyűrd le 3 egyszerű lépésben

Valljuk meg őszintén, ez az év senkinek sem volt könnyű, és a sűrűje még előttünk van: a karácsony, és a vele járó összes stressz, és akkor a koronavírus-járvány okozta extra megpróbáltatásokról még nem is beszéltünk! Vannak azonban olyan technikák, amelyek segítségével csökkenthetjük a káros hatásait, összeszedtük most a leghatékonyabbakat.

Szó szerint nyakunkon a karácsoni szezon: az ünnepeket megelőző időszakhoz rengeteg tennivaló társul, az ajándékbeszerzéstől kezdve, a karácsonyi menü megtervezésén és elkészítésén át a karácsonyfa feldíszítéséig. Mindent meg kell szervezni előre: az utazást, az időbeosztást, szabadságokat, és hogy mit mikor kell intézni. Ez legyünk őszinték, rengeteg stresszel jár, de hogy mekkorával, az a Pénzcentrum legutóbbi kutatásából kiderült:

A válaszadók egyharmada mindent sresszként él med, nem is csoda, hiszen a stressz mindannyiunk életében jelen van, nem csak a munkahelyi, de magánéleti színtereinkben is: kiváltó oka, nem csak a sok munka, vagy a megfszített tempó lehet, de gyakran magánéleti gondok miatt is tarósan feszültebbek vagyunk.

Ez a fajta "aggósós", negatív stressz azonban megakadályozza, hogy szellemileg, fizikailag és érzelmileg a maximumot nyújtsuk a környezetünknek és persze önmagunknak. Persze ettől függetlenül nincs teljesen stresszmentes élet, ne is vágyjunk rá, éppen ezért fontos tudni, miképp kezeljük. Aki ismeri a technikákat, és eleget gyakorolja őket, az egyre könnyebben fog tudni megbirkózni vele.

Pozitív öngyógyítás

Legyünk őszinték, mindannyian beszélünk magunkkal. Néha hangosan tesszük mindezt, de legtöbbször csak a fejünkben játszódik le. Az önmagunkkal való beszéd lehet pozitív ("meg tudom csinálni" és "minden rendben lesz") vagy negatív ("soha nem leszek jobb" vagy "olyan hülye vagyok"). A negatív gondolatok növelik a stressz a szervezetünkben, ellenben a pozitív mondatok segíthetnek megnyugodni és kordában tartani a feszültséget. Egy kis gyakorlással megtanulhatod a negatív gondolatokat pozitívakra cserélni. Például:

Ezt nem tudom megtenni - A lehető legjobban fogom csinálni. Menni fog

Minden rosszul megy - Ezt a problémás szituációt csak akkor tudom jól kezelni, ha apró lépésenként haladok.

Utálom ez! - Szerencsére tudom, hogy kell ezt kezelni az ilyen helyzeteket.

Nem hiszem el, hogy megint elrontottam - Emberből vagyok, és mindannyian hibázunk. Ki tudom javítani.

Ahhoz, hogy valóban működjön a módszer, gyakorold minden nap pozitív beszéd - autóban, íróasztalánál, lefekvés előtt, vagy bármikor, amikor negatív gondolatokat észlelsz. Nagyszerű gyakorlat a gyerekeknek is!

A 10 leghatásosabb stresszmegállító módszer:

A vészhelyzeti stresszmegállítók olyan cselekvések, amelyek segítenek a stressz pillanatnyi elhárításában. Szükség lehet rájuk különböző éles helyzetekben. Íme néhány ötlet:

Számolj el 10-ig, mielőtt szólnál vagy reagálnál

Vegyél néhány lassú, mély lélegzetet, amíg nem érzed, hogy a tested kissé ellazul.

Menj sétálni, még akkor is, ha csak a mellékhelyiségig és vissza. Segíthet megtörni a feszültséget, és lehetőséget ad a dolgok átgondolására.

Ha nem sürgős ügyről van szó, aludj rá egyet és veselkedj neki ismét holnap. Ez különösen jól működik stresszes e-mailek és közösségi trollok esetén.

Távolodj el a helyzettől, és kezeld később, ha a dolgok lenyugodtak.

A nagy problémákat szeleteld fel apróbb részekre. Csak egy-egy lépést tegyél meg alkalmanként, ahelyett, hogy mindent egyszerre próbálnál megoldani.

Kapcsolj be zenét vagy egy inspiráló podcastot, ami segít megbirkózni a dugó-dühvel.

Tarts szünetet, simogass meg egy kutyát, vagy ölelje meg valakit.

Aktivizáld magad. A testmozgás remek ellenszere a stressznek.

Amikor a stressz miatt érzed magad rosszul, egyszerűen muszáj olyan tevékenységet keresned, amitől felvidulsz. Akár 10-15 perc is elég lehet. A következő tevékenységek segíthetnek:

Rajzolj, színezz, festess vagy játssz hangszeren.

Készíts fotóalbumot: a kellemes emlékek nyugtatóan hatnak.

Olvass el egy jó könyvet, novellát vagy egy érdekes cikket.

Találkozz egy barátoddal, akár az onlin térben is.

Sportolj!

Végezz olyan hobbit, mint a varrás, a kötés vagy az ékszerkészítés.

Játssz gyerekeiddel vagy háziállataiddal - lehetőleg a szabadban.

Hallgass zenét, vagy nézzen meg egy inspiráló előadást. Online.

Sétálj a természetben.

Vegyél egy pihentető fürdőt, és érezd, ahogy a stresszt kimossa belőled.

Meditálj vagy jógázz.

Dolgozz a kertben, vagy végezz házfelújítási munkát.

Menj el futni vagy biciklizni, hogy kitisztítsd a fejedet.

A legfontosabb az, hogy találd meg az általad legkedveltevv tevékenységet és tedd gyakorlattá. Meg fogsz lepődni, milyen hamar elkezded majd jobban érezni magad a bőrödben, ha megszakítod a stressz körforgását.

Címlapkép: Getty Images