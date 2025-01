Halálvarjak tartják rettegésben Budapestet: megrázó képsorok a pokoli madarak tetteiről +videó

Nem mindennapi jelenetet sikerült lencsevégre kapnunk: egy varjú egy galamb nyitott mellkasán keresztül fogyasztja annak belsőségeit – a természet nyers valósága egy városi környezetben. Bár az eset elsőre sokkolónak tűnhet, szakértők szerint teljesen természetes viselkedésről van szó, hiszen a varjak opportunista táplálkozók, akik bármit kihasználnak, ami könnyen elérhető. A varjak intelligenciája és alkalmazkodóképessége lenyűgöző; étrendjük változatos, a dögevéstől az ízeltlábúak fogyasztásáig terjed. Az ilyen testközeli megfigyelések rávilágítanak arra, hogy a természet törvényei a városokban is jelen vannak, és izgalmas betekintést nyújtanak a madarak viselkedésébe.

Nem mindennapi pillanatot sikerült megörökítenünk, amely hűen tükrözi a természet nyers valóságát – még egy városi környezetben is. Egy varjú és egy galamb találkozása ritkán ér véget barátságos kimenetellel, és ez a videó tökéletesen illusztrálja ezt: a felvételen látható, amint a varjú egy galamb nyitott mellkasán keresztül fogyasztja annak belsőségeit. Az eset elsőre megrázónak tűnhet, de valójában csak egy újabb bizonyítéka annak, hogy a vadon törvényei még a város szívében is jelen vannak.

A varjak intelligens és alkalmazkodó madarak, amelyek szinte mindenhol képesek boldogulni, legyen szó erdőről vagy betonrengetegből. Ezek a madarak nem válogatósak, étrendjük rendkívül sokoldalú: gyümölcsök, magvak, rovarok, kisebb állatok és akár dög is a menüjük része lehet. Az a jelenet, amelyet videón rögzítettünk, egy újabb példája annak, hogy a varjak opportunista táplálkozók, akik minden lehetőséget kihasználnak a túlélés érdekében.

Kép forrása: szerkesztő által készített

Érdekesség, hogy a varjak rendkívül intelligensek, és egyes kutatások szerint kognitív képességeik vetekedhetnek egy 7 éves gyermekével. Eszközhasználatuk, problémamegoldó készségeik és emlékezőképességük lenyűgöző. Emellett jól ismert tény, hogy képesek felismerni és megjegyezni az emberek arcát, ami különösen érdekes a városi környezetben, ahol gyakran találkoznak velünk.

A videó, amelyet a cikkben is megosztunk, nemcsak egyedi és tanulságos pillanatot tár elénk, hanem rávilágít arra is, hogy a város nem csupán az emberek, hanem az állatok élettere is. Érdemes megfigyelnünk és megértenünk ezeket a folyamatokat, hiszen a természet dinamikája még a legváratlanabb helyzetekben is tetten érhető. A képek és a videó magukért beszélnek – nézzétek meg, és osszátok meg véleményeteket!

Az esetről videót is készítettünk, viszont felhívnánk a figyelmet, hogy ez kényes tartalom, ha valaki tudja magáról, hogy az ilyen eseteket nem bírja, NE nézze meg a videót! A horrorisztikus jelent videón:

Galambot fogyasztó varjú

De mit mond a szakértő az esetről?

A varjúfélék alapvetően ragadozó életmódot folytatnak, és mindent és bármit megesznek, amihez hozzáférnek, amit el tudnak kapni. Tehát ez teljesen normális

- erősítette meg Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivője. Bár mi meglepődéssel fogadtuk a látványt, a szakértő hangsúlyozta, hogy ebben semmi meglepő nincsen. A kérdéseinkre elmondta továbbá, hogy

a varjak nemigen zsákmányolnak egészséges, röpképes madarat, ezeket akkor tudják elkapni, ha az a madár sérült, vagy fióka. Tehát ez egy alkalmi táplálék, ugyanis a varjúfélék alapvetően opportunisták, azt fogyasztják, ami az adott időszakban, az adott területen a legkisebb energiabefektetéssel fogyasztható, amibe a dögevés is beletartozik. Mindezekből következően az, hogy egy varjú – sérült – galambot zsákmányol, teljesen természetes, bár éves szinten valószínűleg ritkának számít.

Felmerült kérdésként, hogy a vidéki állattartóknak mennyire kell félteni mondjuk a háztáji állatokat, például a kifejlett tyúkot, erre válaszul elhangzott, hogy ezek nagy termete miatt ettől alapvetően nem kell tartani, bár

a frissen kikel vagy néhány napos, hetes csibékre, kacsákra elvileg veszélyt jelenthet, de a szülő madár és a baromfiudvar többi lakója heves támadással valószínűleg elűzné a varjút. Nagy termetű madár zsákmányt azért nem tudnak elejteni, mert a varjúfélék talajon keresgélő életmódhoz idomult járólába, ujjai és karmai nem alkalmasak a menekülő, vergődő préda megragadására, megtartására. Ezekkel egyszerűen nem tud mit kezdeni. Egy sérült, legyengült, repülni nem képes állat elejtéséhez alapvetően nem a lábakra, hanem erős csőrütésekre van szükség, amihez a varjúfélék igencsak fel vannak fegyverezve

- magyarázta, majd a galambos esetre visszatérve hangsúlyozta, hogy

ráadásul a galambok, az egyik legjobban repülő, legerőteljesebb röptű madarak, ezért a ragadozók közül is a specialisták, a nagy sólymok, a héja és a karvaly tudják elkapni. A varjak alapvetően a talajon táplálkoznak, a táplálékoknak a messze-messze túlnyomó többsége, éves szinten valószínűleg 80 plusz százaléka alapvetően gerinctelenekből áll. Férgek, puhatestűek, ízeltlábúak

-fejtette ki Orbán Zoltán, majd azzal zárta a gondolatot, hogy "annak egyik előnye, hogy a településeken együtt élünk számos állatfajjal, lehetővé teszi az ilyen, a természetben rejtetten előforduló izgalmas viselkedések testközeli megfigyelését is".

Így kiderült, hogy ugyan a jelenség, amit lencsevégre kaptunk nem olyan meglepő, mégis mondhatjuk, hogy nem szokványos látvány. Főleg azoknak, akik kevésbé jártasak a madarak életével kapcsolatos témakörökben.