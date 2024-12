Lehullt a lepel a MOHU terveiről: így alakítanák át a lomtalanítási rendszert Budapesten 2025-től

Ma reggel érkezett a hír, miszerint belső források alapján a MOHU 2025-től alapvetően átalakítaná a lomtalanítás rendszerét. A hulladékgyűjtés kerületenként csupán néhány gyűjtőponton zajlana, ahová a lakóknak saját maguknak kellene eljuttatniuk a kidobni kívánt lomot. Erre reagált most a MOHU BUDAPEST Zrt. közleményében.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a MOHU nagy átalakítást tervezhet a fővárosi lomtalanítási rendszerben. A tervek szerint a MOHU előre értesítené az adott kerület lakóit, hogy egy meghatározott időszakban (valószínűleg egy hét) a kerület néhány kijelölt közterületén – jellemzően parkolókban – helyezkednének el a gyűjtőpontként működő kukásautók, amelyekbe a hulladékot a dolgozók bepakolják és elszállítják. A ház elé lepakolt lomtalanítás tehát megszűnne, a lakóknak maguknak kellene megoldani a gyűjtőpontokra szállítást - ezt több forrás erősítette meg. Most a MOHU BUDAPEST is reagált, közleményüket változtatás nélkül közöljük.

"Fontos cél, hogy – a hazai jogszabályi környezettel összhangban - Budapest is felzárkózzon azokhoz a városokhoz, ahol a modern lomtalanítási rendszerben gyűjtik a nagydarabos háztartási hulladékokat. Az Európai Unió nagyvárosaiban is jellemzően már évek vagy akár évtizedek óta olyan kontrollált gyűjtőpontos rendszer van érvényben, amely a lakosság számára tisztább, és a mindennapokat megkönnyítő elvek mentén működik.

Az 50 éve jellemző lomtalanítási rendszer rendetlenséget eredményez a közterületeken, fennakadásokkal járhat, zavarja a lakókat, több napra megnehezíti a parkolást, és a városképet, tisztaságot is jelentősen rontja. A jelenleg érvényben lévő “mindenfajta lomot az utcára a ház elé pakolunk” típusú rendszer kivezetése, átalakítása már évek óta felmerülő kérdés a fővárosban.

A kontrollált gyűjtőpontos lomtalanítási rendszerről röviden:

Egy-egy kerületben az előre megadott időpontban akár 10 db őrzött gyűjtőpontra lehet elvinni a kidobásra szánt lomot. A gyűjtőpont legtávolabb 800-1000 méterre lehet egy lakástól, jellemzően ennél jóval közelebb lesz. Valamennyi gyűjtőpont 3 napig tart nyitva.

A házhoz menő szolgáltatás nem szűnik meg; Igény szerint a kerületi önkormányzatoknak lehetősége lesz rászorultsági alapon kijelölni adott címeket, ahova a szolgáltató térítésmentesen házhoz megy, és elhozza a lomot.

Mindemellett pedig egész évben már jelenleg is rendelkezésre áll a megrendelhető díjköteles házhoz menő lomtalanítási szolgáltatás is.

A kontrollált lomtalanítás sikeresen működik szinte az összes Európai Uniós nagyvárosban, de a hazai nagy vidéki városokban is Zalaegerszegtől Nyíregyházáig. Budapest azon kevés település közé tartozik, ahol még a ház elé ömlesztve kirakott lomtalanítás a jellemző.

A megoldás támogatja a környezettudatos, és fenntartható hulladékgazdálkodási rendszerek működtetését és összhangban van a hazai jogszabályi környezettel, a körforgásos hulladékgazdaság elveivel.

A kontrollált körülmények közötti átvétel tiszta hulladékfrakciókat eredményez, amik jól újrahasznosíthatók. Ráadásul a veszélyes hulladékától is szabályos módon szabadulhat meg a lakosság.

Az új rendszerben a mindinkább elfogadottá váló környezettudatos hulladékgazdálkodás elveit az egyéni szinten is könnyebb megvalósítani, hiszen a megoldás lehetőséget biztosít a személyes társadalmi felelősségvállalásra. hulladékgazdálkodás mind

Az új rendszernek köszönhetően a városkép tiszta és rendezett marad a lomtalanítás idejére is, ami egy turisták által látogatott világváros esetében alapvető.

Az új rendszerben a lakosság mindennapjait a legkevésbé érinti a lomtalanítás. Nem a ház elé lesz kidobva mindenfajta szemét, hanem egy biztonságos, őrzött helyen konténerekben szelektíven lehet leadni. A lomtalanítás ideje alatt a hulladék elszállítása folyamatos."

- írja a MOHU tájékoztató közleménye.