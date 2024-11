Ennyit érnek régi háztartási gépeink a MÉH-telepen: nem is gondolnád, mennyit adnak régi hűtődért

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Régi, elromlott háztartási gépeinkért akár pénzt is kaphatunk, ha megfelelő helyen adjuk le őket. Egy átlagos méretű hűtőszekrényért például akár 5000 forintot is zsebre vághatunk, de egy használt mosógéppel is hasonló összeget lehet összegyűjteni – írja a hóvége.hu

Nem is gondolnánk, de a meghibásodott háztartási gépeink leadásával még kereshetünk is. Például egy átlagos hűtőszekrényért akár 5000 forintot is kaphatunk, és egy régi mosógép leadása sem marad el sokkal ettől az összegtől. Az ilyen hulladékok leadása nemcsak környezetbarát megoldás, hanem anyagilag is megtérülhet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Hol és hogyan adjuk le a régi készülékeket? A 197/2014-es Kormányrendelet értelmében az elektronikai eszközök forgalmazói kötelesek visszavenni az elromlott vagy leselejtezett készülékeket. Emellett a MÉH-telepeken és hulladékudvarokban is leadhatók az ilyen eszközök, ahol jelképes díjat is fizetnek értük. Hűtőszekrény: Az átvételi díj 70 forint kilogrammonként, így egy 60-80 kilós készülékért 4200-5600 forintot kaphatunk.

Régi tévék és monitorok: LCD- és síkképernyős típusokért 50 forintot fizetnek kilogrammonként, ami egy 10 kilós készülék esetén 500 forintot jelent.

Mosógép: Egy átlagos, 60 kilós mosógépért körülbelül 4200 forint jár.

Autóakkumulátor: Egy 15 kilós darabért akár 6255 forintot is adnak.

Vörösréz-hulladék: Ez a kategória a legértékesebb, egy 10 kilós adagért akár több mint 23 ezer forintot is fizethetnek. EZ IS ÉRDEKELHET Egyre több magyar spórol ezzel a módszerrel súlyos tízezreket a hűtőjén, mosógépén A technikai eszközök napjainkban fontos szerepet játszanak az életünkben, de az új termékek magas ára sokakat elgondolkodtat arról, hogyan lehetne a legtöbbet spórolni vásárláskor. Mire figyeljünk? A kifizetett összegeket az SZJA levonása után kapjuk kézhez. A pontos díjazási információkat a MOHU hivatalos listájában találhatjuk meg. Érdemes tájékozódni, hiszen így nemcsak megszabadulhatunk a felesleges, hibás eszközöktől, hanem némi plusz bevételhez is juthatunk. A környezetvédelem és a pénztárcánk érdekében is megéri felelősen kezelni az elektromos hulladékokat!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK