Vidéken is hódít az új őrület: te kidobd a régi bútort? Pedig potom áron varázsolhatod egyedivé

Régi, kopottas bútorainkat nem muszáj egyből kidobni; át is lehet őket festeni, nem is akárhogyan! A nyaralóban a megunt lambériát vagy a nagyi lakkozott fenyőbútorát is simán csiszolás, kosz és por nélkül is fel lehet újítani? De hogyan álljunk mi is neki? Mi a különbség a zománcfesték, a tejfesték és krétafesték között? A HelloVidék erről is kérdezte Szendrődi Enikőt, a Nemiskacat Látványműhely tulajdonosát.

A bútorfestés szép lassan napjaink egyik jelentős lakberendezési trendjévé kezd válni. Magyarországon ez nem kis részben Szendrődi Enikőnek, a Nemiskacat Látványműhely tulajdonosának is köszönthető, aki az egyik speciális hobbi bútorfesték hazai „apostola", rendszeresen blogol és workshopokat tart. Ahogy a HelloVidéknek elmesélte: 2012 táján kezdett el érdeklődni a bútorfestés iránt, de korábban is vonzódott a kreatív dolgokhoz, a lakberendezéshez, noha közgazdászként, vendéglátás-szálloda szakirányon végzett. A Gyes alatt kezdődött minden, amikor nyolc évig maradt otthon a gyerekekkel. Ezekben az években talált rá arra, amit aztán nem bírt azóta sem abbahagyni: a lakberendezésre és a bútorfestésre: A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Akkoriban még Budapesten éltünk. A gyerekek miatt hosszabb időre otthon maradtam, akkoriban kezdem átalakítani az életterünket. Vidékies stílusú, antikolt bútorokra vágytam, olyanokra, amelyeknek lelke van; megmenteni és felfrissíteni a régi, örökölt darabokat, amelyekhez emlékek fűznek. Az volt a célom, hogy ezeket a bútorokat olyan módon illesszem be akár egy modern enteriőrbe, hogy az megőrizze hangulatát, de ne keltsen „nagymama lakás" hatást, hanem a mai igényekhez is igazodjon. Miután Biatorbágyra költöztünk, és egy parasztház stílusú házat vásároltunk, még inkább foglalkoztatott a kérdés, miként lehetne a házunkat stílusosan, régi bútorokkal, de mai módon berendezni. Elkezdtem nézelődni a neten, és bútorfestékeket keresgéltem, de egyszerűen nem találtam megfelelő termékeket. Nem klasszikus restaurálásra vágytam, de ezt a szakemberek, a bútorrestaurátorok nem is igazán értették; ők ugyanis az eredeti állapot helyreállítására törekedtek." Örökölt pár régi bútort, majd gyűjteni kezdte őket, főként lomtalanításokból. A festést egy ötajtós gardróbszekrénnyel kezdte: Kezdeti munkáim is jellemzően klasszikus, Magyarországon is fellelhető, egyszerűbb bútorok voltak – nem drága stílbútorokra kell gondolni, inkább hétköznapi háztartásokban megszokott darabokra. Erzsébet-szekrények, koloniál stílusú bútorok… Bár anyagi értékük csekély, mégis fából készültek, masszívak, jól pakolhatóak, de a színük legtöbbször egyhangú barna. Aztán ott vannak az ónémet bútorok, amiket kifejezetten szerettem, emellett még bonanza bútorokat szereztem be másodkézből, és az volt a célom, hogy kicsit kivilágosítsam őket, színt adjak nekik. Nagyon érdekelt az antikolás, különösen az, hogy a faragott részeket szépen kiemeljem. A bútorrestaurátorok gyakran újrapolitúrozzák ezeket, hogy fényesek legyenek, de engem a matt, antikolt hatás vonzott. Nem a klasszikus restaurálásra vágytam, hanem egy olyan francia, provence-i stílust kerestem, ami a 2010-es évek elején igazán népszerű volt. Nagyon tetszettek a kissé visszafehérített, 'shabby chic' jellegű bútorok. Azt szerettem volna megtanulni, hogyan készíthetnék ilyeneket otthon, de a szakemberek nem értették, mire gondolok, így senki nem vállalta a megvalósítást. Volt némi kézügyességem, így elhatároztam, hogy megpróbálkozom vele magam. Járta a festékboltokat, kipróbálta a lehetséges festékeket, de beleütközött abba a problémába, hogy nem igazán sikerül elérnie a hatást, amit elképzelt. A hagyományos festékekkel nem lehet ugyanis effekteket, textúrákat festeni. Tovább keresgélt, és így talált rá arra a festékre, amit jelenleg is használ, az úgynevezett krétafestékre: Ez könnyen használható otthon, és kifejezetten hobbi célokra készült. Az alkotója, egy díszítőművész, azt szerette volna, hogy az emberek számára is elérhető legyen a festett bútorok készítése, ahogy Franciaországban, Angliában, sőt a skandináv országokban már évszázadok óta divatja van ennek. - mesélte Enikő, aki még hozzátette, már a kezdet kezdetén tudta, nem népi mintákat szeretne festeni, sokkal inkább franciás, elegáns stílust követne. Elindította saját blogját, a „nemiskacat"-ot, ahol kezdeti próbálkozásait osztotta meg

Kezdeti próbálkozásai után blogolni is kezdett, hamar ki is alakult körülötte egy közösség, akik kíváncsiak lettek arra hogyan csinálja, mivel dolgozik, hol lehet egyáltalán ezeket a festéket beszerezni. Időközben úgy alakult, hogy vissza kellett volna térnem a munkahelyemre a harmadik gyermekem születése után, de mivel vidékre költöztünk, nem láttam reálisnak, hogy bejárjak Budapestre dolgozni. Így jött az ötlet, hogy próbálkozzak meg a kiskereskedelmi vállalkozással, és elhoztam ezt a festéket Magyarországra. Innen indult a vállalkozásom, és így vált egyre népszerűbbé a bútorfestés hazánkban. - mesélte, majd hozzátette, azt szeretné az embereknek megmutatni, hogy a bútorfestés nemcsak a funkcionális oldaláról érdekes. Ma már elérhetőek olyan kreatív festékek és technikák, amelyekkel bárki egyedi megjelenést adhat a bútorainak. Nemcsak festéket és technikát kínál, tanácsot is ad A vásárlói között vannak, akik konkrét problémával jönnek, például egy örökölt, de a modern otthonukba nem illő bútort szeretnének felújítani. Az ilyen bútorok nemcsak szerkezetileg újulhatnak meg, hanem a díszítő technikák révén akár új stílust is kaphatnak, hogy harmonizáljanak a mai modern enteriőrrel. Nálunk nemcsak az anyagot kapják meg az érdeklődők, hanem tanácsadást is, hogy hogyan érdemes hozzákezdeni, milyen stílus és szín illik az adott bútorhoz és térhez. Gyakran a telefonjukban lévő fotókkal érkeznek, és közösen találjuk ki, hogy mit lehet kezdeni a bútorral annak anyagától, a felhasználás helyétől és céljától függően. Célunk, hogy az emberek ne csupán helyrehozzanak egy bútort, hanem egy új életet, egyedi megjelenést is adjanak neki, amiben jól érezhetik magukat. - tette hozzá. Ha tudni szeretnéd milyen egyéb fontos tanácsokat és praktikákat érdemes megfogadni ide kattintve elérheted a HelloVidék teljes cikkét.

Címlapkép: Getty Images

